The Good Doctor 6, anticipazioni ultima puntata su Rai 2: trama episodi mercoledì 14 giugno 2023

Immaginate di essere un chirurgo geniale, capace di risolvere i casi più complicati e di salvare vite umane con la vostra intuizione e la vostra abilità. Ora immaginate di essere anche una persona con autismo, che fatica a comunicare e a relazionarsi con gli altri, che si sente spesso esclusa e incompresa, che deve lottare ogni giorno per dimostrare il vostro valore. Questa è la storia di Shaun Murphy, il protagonista di The Good Doctor, la serie medica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e che oggi, mercoledì 14 giugno 2023, alle 21.20 andrà in onda su Rai 2 con l’ultima puntata della sesta stagione.

“The Good Doctor 6”: finale di stagione su Rai 2

La sesta stagione della serie, che si è conclusa il 1 maggio 2023 negli Stati Uniti, in Italia si concluderà oggi su Rai 2 con due episodi ricchi di tensione, dramma e sentimenti. La stagione ha visto Shaun diventare un medico specialista e un padre in attesa insieme alla sua moglie Lea. Ha visto anche il dottor Glassman affrontare dei problemi cognitivi che mettono a rischio la sua carriera e il suo rapporto con Shaun. Ha visto infine i medici del San Bonaventure alle prese con casi difficili e decisioni dolorose. Vediamo in breve le trame di questi due episodi.

Una bella giornata

Il primo episodio del finale di stagione si intitola “Una bella giornata” e vede i medici del San Bonaventure alle prese con casi difficili e decisioni dolorose. Il dottor Andrews e il dottor Park devono comunicare ai genitori di Nico una notizia devastante: il bambino ha un sarcoma, gli rimane solo qualche mese di vita e non possono più aiutarlo. Nel frattempo, il dottor Murphy tmonitora l’operato del dottor Glassman senza avere coscienza di quanto il suo mentore sia in difficoltà all’idea di dover abbandonare la professione su cui ha costruito tutta la sua vita. Il dottor Glassman infatti ha avuto dei problemi cognitivi che mettono a rischio la sua carriera e il suo rapporto con Shaun.

Travaglio d’amore

Il secondo episodio del finale di stagione si intitola “Travaglio d’amore” e vede finalmente Shaun e Lea diventare genitori, un evento che coinvolge tutto l’ospedale. Paura e gioia si alternano nei cuori di Lea e Shaun che immaginano il futuro e si chiedono come sarà il loro bambino. La gravidanza e la nascita del bambino non sono state facili per la coppia, che ha dovuto affrontare due aborti spontanei e una diagnosi che rendeva quasi impossibile portare a termine la gestazione. Tuttavia, Lea riesce a partorire senza complicazioni e Shaun le sta accanto in ogni momento. Shaun, dopo aver perso un paziente che era padre di due bambine, riflette sul significato di vivere per le persone che si hanno ancora e decide di concentrarsi sul suo nuovo ruolo di genitore. Come sarà per lui imparare a operare all’interno delle relazioni? E come si risolverà la sua situazione con il dottor Glassman? Non rimane altro che attendere la settima stagione!