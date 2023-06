Roma, ‘Viva Rai 2 troppo chiassosa’. Fiorello si scusa con i residenti

I residenti di via Asiago erano insorti contro Fiorello per i rumori dovuti al programma. Registrazioni, pubblico, musica provocavano un gran frastuono che il comico non ha potuto negare, anzi… S’è scusato con i suoi vicini dovuti alle registrazioni di ‘Viva Rai 2’. Con la sua vena giocosa, come riporta La Repubblica, Fiorello ha chiesto al nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, di prendere parte alle riunioni di condominio per far andare avanti lo show.

Le lettere alla Rai per lamentare i rumori nel condominio di via Asiago

I residenti erano arrivati a un punto di esasperazione tale da aver scritto alla Rai per lamentarsi dei rumori che iniziavano nelle primissime ore della mattina, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Non si tratta di proteste destituite di fondamento ed è proprio il conduttore ad ammettere che la situazione è chiassosa anche a causa dei fan che arrivano anche da diverse parti d’Italia. ‘Vi chiedo scusa’ ha detto Fiore. Ma la verità è che, per quanto il presentatore di Viva Rai 2 si sia scusato, ormai, i residenti aspettano solo che arrivi il 9 giugno, quando finalmente calerà il sipario sul programma e loro potranno tornare a dormire serenamente.

A breve il programma terminerà, ma cosa succederà il prossimo anno?

Certo, la data ormai imminente, è importante per i condomini di via Asiago. Ma che succederà il prossimo anno? Sembra probabile che il programma torni in onda e allora ci si potrebbe trovare nella medesima situazione. Ma Fiorello, mantenendo la sua comicità, sottolinea come per poter pensare di ricominciare il prossimo anno sarà necessario che la Rai partecipi almeno a quindici riunioni di condominio, nelle quali valutare anche il rumore e i potenziali disturbi che la trasmissione può arrecare agli altri condomini. Ma questa è una questione che si presenterà a settembre…