Come finisce Un Passo dal Cielo 7? Trama e anticipazioni ultimi episodi

Come finisce Un Passo dal Cielo 7? Domanda più che legittima – alla quale daremo risposta in queste righe – considerando la messa in onda dell’atteso finale di stagione di questo settimo capitolo anche se in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente dalla produzione. Sì perché la Rai ha deciso di trasmettere sia giovedì 11 che giovedì 18 maggio, trovando un accordo con Sky, le semifinali di Europa League che vedono impegnate Roma e Juventus inserendole nel palinsesto entrambi proprio al posto della fiction con Giusy Buscemi (che va in onda proprio di giovedì). Per Un Passo dal Cielo dunque sono state scelte le serate di oggi e domani per quanto riguarda la messa in onda delle ultime due puntate.

Trama ultima puntata Un Passo dal Cielo 7 lunedì 8 maggio 2023

Domani sera dunque, lunedì 8 maggio 2023, in prima serata su Rai 1 vedremo l’ultimo episodio – in due parti – dal titolo “L’ultima verità”. La suspense è altissima considerando che tutte le vicende rimaste irrisolte o in sospeso fin qui potrebbero trovare, finalmente, le risposte attese da fan e telespettatori. La trama. Partiamo da Paron che sarà costretto a rendere conto delle sue azioni facendo venire a galla misteri e segreti. Secondo le anticipazioni poi la morte di Roberta sembra inoltre trovare un colpevole. Nathan e Adele nel frattempo fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Il caso costringe inoltre Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, e anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale: proprio lui prenderà una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.

Un passo dal cielo 8 si farà? Cosa sappiamo, ultime news

Al momento non ci sono comunicati ufficiali in merito ad un possibile proseguimento della fiction. A pesare – in negativo – ci sono tutta una serie di fattori che vale la pena prendere in considerazione: innanzitutto i tanti avvicendamenti nel cast che nel tempo hanno stravolto personaggi e protagonisti; in secondo luogo c’è da considerare la chiusura anticipata di Un passo dal cielo 7 che, seppur dettata da un evento eccezionale, ovvero le partite di Europa League, fa pensare alla volontà di concludere con questa settima stagione la fiction (che resta comunque una delle più longeve in casa Rai). Anche perché pur cadendo di giovedì si sarebbe potuto far slittare in un altro giorno la messa in onda delle ultime due puntate mantenendo comunque la cadenza settimanale: invece la Rai ha optato per la doppia serata ravvicinata. Un segnale che, francamente, non fa ben sperare…