Quando va in onda la prossima puntata di Un passo dal Cielo 7? Data e anticipazioni

Chiusura anticipata per la fiction Un Passo dal cielo giunta al settimo capitolo. Mentre si discute sulle cause che potrebbero aver portato la Rai ad una simile decisione fan e telespettatori devono prendere atto del cambio di palinsesto per la serie per ciò che riguarda le ultime due puntate. Sì perché al momento, salvo nuovi cambiamenti, gli ultimi due episodi di Un Passo dal cielo 7 andranno in onda a distanza ravvicinata e non nel classico appuntamento del giovedì. Ecco perché.

Perché Un passo dal cielo non va in onda giovedì prossimo

Intanto ribadiamo che giovedì prossimo, 11 maggio 2023, la serie non andrà in onda. Anche se al momento nella guida tv Rai viene indicato un film al posto di Un Passo dal Cielo la verità è che in casa Rai fervono le trattative per trasmettere una delle due semifinali di Europa League che vedono impegnate due squadre italiane, la Roma e la Juventus. L’accordo, da raggiungere con Sky per una sorta di co-esclusiva allargata (anche Dazn ha i diritti della competizione), farebbe sì che entrambe le sfide – Juventus Siviglia e Roma Bayer Leverkusen – siano trasmesse in chiaro. Una su Tv8 come di consueto, anche se c’è un ulteriore match in programma, quello di Conference della Fiorentina, e una su Rai 1. Di certo c’è però che Un passo dal cielo 7 non andrà in onda giovedì prossimo.

Quando va in onda la prossima puntata di Un passo dal Cielo 7, data finale di stagione

L’appuntamento con la fiction è allora fissato per domenica 7 maggio e lunedì 8 maggio 2023. In tv vedremo così gli ultimi due episodi: il settimo, intitolato Il Guardiano del Lago (leggi qui tutte le anticipazioni e la trama), e l’ottavo, il finale di stagione, chiamato L’ultima verità. In questa doppia serata dunque si dovrebbe concludere Un Passo dal cielo 7. E viste le condizioni è davvero difficile al momento ipotizzare un possibile futuro ottavo capitolo.