Un passo dal cielo 7, anticipazioni settima puntata: trama episodi domenica 7 maggio 2023

Nuovo appuntamento con la fiction Un Passo dal Cielo 7, scopriamo insieme tutte le anticipazioni della nuova puntata. La serie, giunta al settimo capitolo, ormai da settimane è tornata a farci compagnia in prima serata su Rai 1. Adesso però la produzione ha deciso di chiudere anticipatamente la serie che dunque si concluderà prima di quanto originariamente previsto (e questo non fa ben sperare circa un ulteriore prolungamento della serie). L’appuntamento è allora intanto fissato per domenica prossima, 7 maggio 2023, mentre l’ultima puntata andrà in onda 24 più tardi, sempre in prima serata, lunedì 8 maggio 2023.

Cosa è successo nell’ultima puntata della serie con Giusy Buscemi

Intanto vediamo cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda giovedì 4 maggio 2023. In tv abbiamo visto l’episodio intitolato “Nido d’amore” che ha riguardato l’indagine sull’omicidio di un noto imprenditore che produce sci. I protagonisti, in virtù proprio di questo caso, hanno scoperto la storia di un grande amore ma Vincenzo si è ritrovato a fare i conti con una brutta situazione. Tra le difficoltà sul lavoro e le continue ingerenze della suocera nella sua vita, la pressione sul poliziotto è salita oltremodo, finché Carolina lo ha affrontato con una conversazione scomoda. Anche Manuela ha vissuto momenti difficili quando i fantasmi del passato si sono ripresentati puntuali e ne hanno messo in pericolo la felicità trovata con Gregorio. Nathan intanto ha aiutato Mirko a ricucire rapporti strappati.

Anticipazioni settima puntata Un Passo dal Cielo 7, trama episodio domenica 7 maggio 2023

Vediamo adesso cosa accadrà nella prossima puntata. Ebbene, secondo le anticipazioni in tv vedremo l’episodio intitolato “Il guardiano del lago”. Il guardiano di un albergo in riva ad uno splendido lago viene trovato in fin di vita. Tutto farebbe pensare a un coinvolgimento della figlia, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande che riguarda la morte di Roberta e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inizia a profilarsi la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina, deve gestire un Huber impazzito alle prese con una figlia incinta.

Perché Un passo dal cielo non va in onda giovedì 11 maggio 2023

A far modificare il palinsesto Rai ci sarebbero motivazioni legate agli ascolti della fiction, da qui l’ipotesi per l’appunto della chiusura anticipata di questa settima stagione, ma anche in virtù degli eventi calcistici di cui la Rai dovrebbe aver acquisito i diritti in co-esclusiva da Sky. Parliamo delle semifinali di Europa League che vedono impegnate Roma e Juventus con una delle due partite che a questo punto potranno andare in onda sulla Rai.