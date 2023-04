Un passo dal cielo 7, anticipazioni sesta puntata: trama episodi giovedì 4 maggio 2023

Nuovo appuntamento davvero imperdibile con la fiction Un passo dal cielo. Ormai da qualche settimana la serie, una delle più longeve targate Rai e molto apprezzata dal pubblico, è tornata a farci compagnia in prima serata su Rai 1. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Cosa vedremo infatti nei nuovi episodi? Scopriamolo insieme dando uno sguardo a tutte le anticipazioni della sesta puntata.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Giusy Buscemi

Prima però, come di consueto, vediamo a che punto siamo arrivati con la storia. Nell’ultimo appuntamento andato in onda giovedì 27 aprile nel bel mezzo di una rievocazione della Grande Guerra un giovane ragazzo viene colpito da una pallottola vera e Manuela e Vincenzo devono scoprire cos’è successo. In realtà però le indagini portano i protagonisti a scoperchiare una vicenda familiare intricata e dolorosa; nel frattempo abbiamo assistito al consolidamento nel rapporto tra la Polizia e Nathan. Huber, ancora, viene buttato fuori casa dalla moglie per ragioni misteriose, mentre Carolina si è ritrovata a gestire contemporaneamente il ritorno della ex di Vincenzo, Eva, e l’organizzazione di un matrimonio. Sullo sfondo anche un segreto che faticherà a mantenere.

Anticipazioni Un passo dal cielo 7, trama quinta puntata giovedì 4 maggio 2023

Ricordiamo che tutte le puntate in replica sono disponibili su Rai Play on demand. Adesso è tempo però di addentrarci su ciò che vedremo tra sette giorni. L’appuntamento in tal senso è per giovedì 4 maggio 2023 in prima serata su Rai 1. Ma cosa vedremo in tv? Ebbene, secondo le anticipazioni andrà in onda l’episodio (in due parti) intitolato “Nido d’amore”. La trama. L’indagine sull’omicidio di un noto imprenditore che produce sci fa scoprire ai protagonisti la storia di un grande amore ma mette Vincenzo in una brutta situazione. Tra le difficoltà sul lavoro e le continue ingerenze della suocera nella sua vita, la pressione sul poliziotto sale, finché Carolina lo affronta con una conversazione scomoda. Anche Manuela vive momenti difficili quando i fantasmi del passato si ripresentano e mettono in pericolo la felicità trovata con Gregorio. Nathan intanto aiuta Mirko a ricucire rapporti strappati.

