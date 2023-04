Quando finisce Un passo dal cielo 7? Data e trama ultima puntata

La settimana stagione della fiction Un passo dal cielo ha debuttato il 30 marzo scorso su Rai 1. Un nuovo capitolo che prevede una nuova ambientazione, un cast rinnovato e anche una serie di appuntamenti con trame nuove. Intanto questa nuova stagione è stata ambientata a San Vito di Cadore nel Veneto e vede l’abbandono della serie tv da parte di Daniele Liotti, in scena Francesco Neri. Il personaggio principale della serie diventa perciò Manuela Nappi, Giusy Buscemi. Ma ci sono anche nuovi personaggi tra i quali Nathan, Gregorio Masiero e Luciano Paron.

Quanti sono gli appuntamenti programmati e quando andranno in onda

La storia vede il commissario Vincenzo Nappi avere a che fare con il ritorno della sorella Manuela, in vicende che si aggrovigliano sia dal punto personale sia da quello professionale. In tutto questa stagione prevede otto appuntamenti e dopo il primo andato in onda il 30 marzo scorso, riprende stasera, giovedì 6 marzo, con la seconda puntata. Il 13 aprile andrà in onda la terza puntata, il 20 aprile la quarta, il 27 aprile la quinta, il 4 maggio la sesta, l’11 maggio la settima e il 18 maggio l’ottava puntata.

La trama della seconda puntata in onda stasera: giovedì 6 aprile

Nel secondo appuntamento, in programma per stasera giovedì 6 aprile, sarà tutto incentrato sul ritrovamento di cadavere, sulle indagini le cui risultanze portano verso un unico sospetto. Ad essere deceduta è una giovane motociclista, ritrovata in un crepaccio di alta montagna. Le prime attività investigative fanno ritenere che ci sia un collegamento tra questo decesso e quello della sua amica Roberta. E le indagini portano verso Luciano Paron, un cowboy spietato che fa convergere i sospetti degli investigatori. Ma sarà stato davvero lui a commettere l’omicidio? La serie tv, dopo una sola puntata in questa settima edizione, ha già registrato un grande successo di pubblico, con ben 5 milioni di telespettatori.