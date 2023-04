Un passo dal cielo 7, anticipazioni terza puntata: trama episodi giovedì 13 aprile 2023

Grande ritorno per una delle fiction più amate della tv e del pubblico Rai giunta alla settima stagione. Del resto che Un passo dal cielo sia un format di assoluto successo non lo scopriamo di certo oggi e a testimoniarlo ci sono, oltre agli ascolti settimanali, anche il fatto che la fiction funzioni nonostante i tanti cambiamenti nel cast avvenuti rispetto alla prima stagione. E anche questo settimo capitolo non sta facendo eccezione. Ad ogni modo, dopo aver visto in tv il 6 aprile la seconda puntata, diamo uno sguardo a cosa ci attende tra una settimana. Prima però un piccolo riepilogo per fare il punto sulla trama con quanto accaduto nell’ultimo episodio.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Enrico Iannello e Giusy Buscemi

Nell’episodio chiamato “Altezze diverse” una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta. Quando le indagini portano verso Paron, Manuela trova in Nathan un inaspettato alleato. Nel frattempo, Manuela si lascia coinvolgere da Gregorio, per il quale spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans, mentre Vincenzo finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna.

Anticipazioni terza puntata Un Passo dal cielo 7, trama episodi, cosa vedremo in tv giovedì 13 aprile 2023

Vediamo adesso cosa accadrà nella prossima puntata. Secondo le anticipazioni, nel primo episodio, dal titolo Purosangue, un prezioso cavallo sparisce alla vigilia di un evento di dressage e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino e il cavallo, Manuela trova una sponda sicura in Nathan, ma nel frattempo scopre i retroscena della dura storia della sorella di lui, Adele, e del figlio Mirko avuto da Paron. A complicare tutto c’è Gregorio, in difficoltà nel suo ruolo di genitore single. Intanto, Vincenzo è alle prese con un indizio che getta un’ombra sulla sua relazione con Carolina: lei lo tradisce?

