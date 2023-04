Un passo dal cielo 7, anticipazioni settima puntata: trama episodi giovedì 27 aprile 2023

Nuovo appuntamento con l’amatissima fiction Un passo dal cielo 7. Dopo aver visto in tv l’ultima puntata è già tempo di capire cosa accadrà tra appena sette giorni. Cosa vedremo infatti la prossima settimana? Quale sarà la trama della settima puntata? Come proseguirà la storia di questo settimo appassionante capitolo? Scopriamo insieme dando uno sguardo a tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Giusy Buscemi

La serie tv ambientata nel nord Italia, tra vette altissime e paesaggi mozzafiato, è tornata a farci compagnia ormai da alcune settimane su Rai 1. Nell’ultima puntata, andata in onda giovedì 20 aprile 2023, abbiamo visto in tv il settimo episodio intitolato “Solo per amore”. La trama è stata sconvolta dal ritrovamento di un corpo senza vita di una donna, sulla sponda di un fiume. Questo ha portato Manuela e Vincenzo ad avviare un’indagine che li ha portati ad attraversare boschi millenari e a conoscere il mondo incantato degli artigiani che realizzano strumenti musicali con il legno vergine. Manuela è finita poi per trovarsi in pericolo, ma Nathan, Vincenzo e Gregorio si sono messi insieme per aiutarla. Nathan, però, ha dovuto fare i conti anche con la sparizione di Mirko, aiutandolo poi a curare le ferite che lo hanno portato a scappare di casa. Nel frattempo, complice il ritorno di Eva, tra Vincenzo e Carolina è esplosa la crisi.

Anticipazioni Un passo dal cielo 7, trama ottava puntata giovedì 27 aprile 2023

Diamo uno sguardo adesso a cosa accadrà la prossima settimana. L’appuntamento è fissato in tal senso per giovedì 27 aprile 2023 come sempre in prima serata su Rai 1 dove vedremo il nuovo episodio della fiction suddiviso in due parti. Ebbene, durante una rievocazione della Grande Guerra un giovane ragazzo viene colpito da una pallottola vera e Manuela e Vincenzo devono scoprire cos’è successo. Il caso li porta a scoperchiare una vicenda familiare intricata e dolorosa, mentre la collaborazione tra la Polizia e Nathan si consolida. Nel frattempo, Huber viene buttato fuori casa dalla moglie per ragioni misteriose, mentre Carolina si trova a gestire contemporaneamente il ritorno della ex di Vincenzo, Eva, l’organizzazione di un matrimonio e un segreto che fatica a mantenere.