Un passo dal cielo 7, anticipazioni quarta puntata: trama episodi giovedì 20 aprile 2023

Continua a tenere incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori Un passo dal cielo, la serie tv ambientata nel nord Italia, tra vette altissime e paesaggi mozzafiato, giunta alla sua settima stagione. Tra i protagonisti Giusy Buscemi, l’attrice che interpreta una poliziotta e che dovrà cercare la persona che ha ucciso la sua amica, Roberta, nonché sua informatrice. Ma cosa vedremo nella prossima puntata, la quarta, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 20 aprile, in prima serata su Rai 1? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella terza puntata di Un passo dal cielo 7

Prima di capire cosa accadrà nella prossima puntata, la quarta da calendario, facciamo un passo indietro. Ecco cosa è successo giovedì 13 aprile: nel primo episodio, dal titolo Purosangue, un prezioso cavallo sparisce alla vigilia di un evento di dressage e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino e il cavallo, Manuela trova una sponda sicura in Nathan, ma nel frattempo scopre i retroscena della dura storia della sorella di lui, Adele, e del figlio Mirko avuto da Paron. A complicare tutto c’è Gregorio, in difficoltà nel suo ruolo di genitore single. Intanto, Vincenzo è alle prese con un indizio che getta un’ombra sulla sua relazione con Carolina: lei lo tradisce?

Anticipazioni Un passo dal cielo 7 giovedì 20 aprile 2023

Stando alle anticipazioni nella prossima puntata, quella di giovedì 20 aprile, verrà ritrovato il corpo senza vita di una donna, sulla sponda di un fiume. Questo porta Manuela e Vincenzo in un’indagine he si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano strumenti musicali con il legno vergine. Manuela finisce per trovarsi in pericolo, ma Nathan, Vincenzo e Gregorio si mettono insieme per aiutarla. Nathan, però, deve anche trovare Mirko, sparito improvvisamente. E deve aiutarlo a curare le ferite, che lo hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, tra Vincenzo e Carolina esplode la crisi.