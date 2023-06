Come partecipare al Grande Fratello 2023/2024: casting e come fare domanda

Sta per iniziare una nuova edizione del Grande Fratello e porterà con sé grandi novità. La prima e più importante è che non ci saranno più i concorrenti vip, bensì persone comuni e i casting saranno aperti a breve! Ti piacerebbe partecipare? Ecco come fare domanda e quali sono i requisiti.

Le novità del Grande Fratello ‘nip’ 2023/2024

Per la nuova edizione dello show ci saranno grandi novità: la prima è che ci saranno solo concorrenti nip. Non sono ben chiari i motivi di questa scelta, secondo alcuni sono motivi prettamente economici, ma sembra che la redazione abbia smentito. Il cachet dei concorrenti della scorsa edizione è stato dai 5 ai 10 mila euro a settimana e prendere persone comuni azzererebbe questi costi. Il direttore però, ha dichiarato che in realtà sono sempre meno i vip disposti a mettersi così tanto in gioco ed essere osservati 24 ore su 24, perché? L’ultima edizione ne è una prova: gaffe, scandali e frasi dette male che costano una reputazione intera. D’altronde, stanco sotto i riflettori ininterrottamente può capitare di essere fraintesi e dati gli ultimi scandali, i vip non sembrano disposti a correre questo rischio.

Come fare domanda e partecipare ai casting

Per inviare la domande per partecipare allo show sono possibili due procedure: una online e l’altra presentandosi ai casting che ci saranno in tutta Italia. Per la procedura online è necessario collegarsi sul sito di Mediaset e seguire le indicazioni per l’invio della candidatura. Sono necessari: un indirizzo email valido, un numero di telefono, codice fiscale e, soprattutto, un breve video di presentazione e una fotografia in primo piano. Venerdì 23 giugno verrà aperto il primo casting fisico a Bologna, presso il Circolo Mazzini in via Emilia Levante 6.

Quali sono i requisiti per partecipare al GF

Il requisito fondamentale è essere maggiorenni, ma anche essere persone intraprendenti, disposte a mettersi in gioco, aperte e avere grande determinazione. Sul regolamento è indicato: “Che siano di sana e robusta costituzione ed in generale in condizioni psico fisiche idonee alla partecipazione al Gioco e al Programma; non abbiano alcuna causa che possa pregiudicare la partecipazione al Gioco nei termini indicati”. Insomma, è importante anche avere una storia personale interessante da raccontare.