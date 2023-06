Emanuele Filiberto opinionista al Grande Fratello? Ultime news

Secondo gli ultimi rumors pare che il principe Emanuele Filiberto sia stato chiamato per diventare il nuovo opinionista del Grande Fratello, ma sarà vero? Dovrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli e le indiscrezioni parlano chiaro: ecco tutte le ultime news e quali saranno tutte le novità del reality.

Emanuele Filiberto sarà il nuovo opinionista al Grande Fratello?

Sono ormai settimane che la direzione Mediaset cerca di capire chi possanze essere i nuovi opinionisti del reality show più seguito d’Italia. È certo che Sonia Bruganelli, l’opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis non tornerà in tv e i motivi non sono molto chiari. Tuttavia, pare che Orietta Berti avesse firmato un contratto biennale con Mediaset. Forse i due nuovi opinionisti saranno proprio lei ed Emanuele Filiberto? Non è ancora certo, sembra anche che il conduttore del programma non sia convinto del ritorno della Berti.

Il cachet degli opinionisti

Non sappiamo ancora se Emanuele Filiberto sarà un opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, ma sappiamo che i cachet degli opinionisti sono da capogiro. È stata Dagospia a rivelare le cifre che hanno lasciato tutti senza parole. Orietta Berti prenderebbe ben 10 mila euro a puntata del reality show nella casa più spiata d’Italia. Tutte le cifre variano in base alla popolarità e i concorrenti della scorsa edizione avrebbero preso dai 5 mila ai 10 mila euro a settimana. Tuttavia, per quest’anno le cose cambieranno. Ecco tutte le novità.

Le novità del reality

Date le grandi citriche e polemiche per l’edizione di quest’anno, la direzione del reality ha deciso di dare una vera e propria ‘svolta’. Cosa cambierà? Quest’anno non sarà più un’edizione vip, bensì nip. Cioè i concorrenti saranno tutte persone comuni e non famose. Sembra che i motivi dietro questa scelta siano anche economici, perché i cachet non saranno così alti come per i vip, anzi. I concorrenti potrebbero partecipare anche solo in nome della popolarità. I rumors confermano che alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini e il format cambierà. Ci sarà un vero e proprio ritorno al passato: persone comuni e durata ridotta. Cosa succederà quest’anno?