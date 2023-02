Come si vota durante la finale di Sanremo 2023: televoto e classifica, chi decide il vincitore

Motori accesi per l’ultima, imperdibile serata di Sanremo, la kermesse più amata e seguita di sempre! Sembrava non dovesse arrivare mai, invece – tra una canzone e l’altra – fervono in queste ore gli ultimi preparativi in vista della finale. Ricordiamo che il cantante che vincerà la 73esima edizione dell’amata manifestazione volerà dritto dritto a Liverpool, città che quest’anno ospiterà l’Eurovision Song Contest. L’appuntamento è – come sempre – per questa sera a partire dalle 20.40 su Rai 1 e in diretta streaming su Rai play. Il termine dell’amata kermesse è fissato intorno alle due. Al fianco di Gianni Morandi e di Amadeus questa sera tornerà l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni che abbiamo visto nelle vesti di co-conduttrice anche durante la prima serata, andata in onda lo scorso 7 febbraio. Ma come si vota durante la finale di Sanremo? Ecco cosa c’è da sapere.

Finale Sanremo 2023: chi sono gli ospiti di stasera, la scaletta di sabato 11 febbraio

Com’è composta la giuria del Festival di Sanremo 2023

Iniziamo col dire che la giuria che compone il festival è così formata: demoscopica – 300 appassionati di musica di musica che sono stati selezionati per l’evento e che voteranno mediante un’apposita applicazione – giornalisti – 150 suddivisi in tre gruppi, radio e web, quotidiani e televisioni e pubblico, che esprime le proprie preferenze da casa mediante il televoto. Nelle prime due serate del Festival hanno votato solamente i 150 giornalisti della sala stampa ed ogni gruppo ha un peso di un terzo delle votazioni finali. Dalla terza serata invece hanno votato anche il pubblico e la giuria demoscopica. Ieri, nella quarta serata della kermesse – quella dedicata alla cover e ai duetti – hanno votato tutti e tre i gruppi. In particolare, il televoto conta per il 34% mentre sala stampa e giuria demoscopica il 33% ciascuna. Ma come funzionano invece le votazioni per la finale in onda questa sera?

Le votazioni della finale

Nell’ultima serata in onda stasera, sarà il pubblico ad essere chiamato per esprimere la propria preferenza. Terminato il televoto e stilata la classifica i cantanti che si troveranno nelle prime 5 posizioni dovranno esibirsi ancora. A questo punto giornalisti, pubblico e giuria demoscopica dovranno votare nuovamente e la classifica verrà stilata senza tenere conto dei voti che i 5 cantanti hanno ottenuto nelle serate precedenti.