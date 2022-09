Come sta Beatrice Valli? L’influencer: ‘Ho avuto le vertigini, sono stata in ospedale’

Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia, l’influencer ha accusato dei problemi di salute ed è finita in ospedale.

L’influencer ricoverata in ospedale

A rendere noto delle sue condizioni di salute è stata la stessa influencer che, dopo essere sparita dai social per alcuni giorni (un fatto strano per la Valli) ha messo in allarme i fan. L’ex volto di Uomini e Donne ha chiarito i motivi della “latitanza” raccontando di essersi sentita poco bene e di esser finita in ospedale.

Beatrice Valli: “Il mio solito problema mi ha messa ko”

Beatrice Valli è già stata dimessa e le sue condizioni ora sono migliorate. L’influencer ha sofferto di vertigini per questo è stata ricoverata e non è la prima volta che accusa problemi di salute: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”, ha spiegato Beatrice via social, tranquillizzando i follower.

Le cause delle vertigini

Le vertigini sono un sintomo, piuttosto che una condizione patologica, come spiegato dal portale dell’Istituto superiore di sanità. Possono derivare da problemi dell’equilibrio che vanno a coinvolgere il funzionamento dell’orecchio interno, ma possono anche essere innescate da problemi che si verificano in alcune parti del cervello. Gli attacchi di vertigini possono verificarsi all’improvviso e durare da pochi secondi ad alcune ore.