Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: le foto di sposi e invitati Vip

La coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini ha pronunciato il fatidico “si” a Capri attorniati dall’affetto di amici e parenti. I due, che si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne e dal momento della loro “uscita” non si sono mai lasciati, ora hanno coronato il sogno di sempre, quello che per via del Covid-19 era stato posticipato.

Beatrice Valli e Marco Fantini sposi

Circondati dall’amore di amici e parenti i due hanno pronunciato il fatidico “si” in una cornice meravigliosa: quella di Capri. Il matrimonio è arrivato dopo due anni di rinvii a causa della pandemia. Sin dalle prime ore del giorno i due hanno cominciato a postare sui rispettivi profili Instagram video e foto della preparazione del matrimonio e hanno così tenuto compagnia ai followers, che sono migliaia, e che non vedevano l’ora di conoscere tutti i dettagli su quella cerimonia da sogno.

Nelle storie la coppia ha mostrato la festa che si è tenuta sempre a Capri la sera prima assieme a famiglia e amici.

Nelle storie fatte nei rispettivi profili, Marco e Beatrice hanno mostrato la loro famiglia composta dai figli Alessandro, Bianca e Azzurra.

Molti gli amici presenti alla cerimonia

Presenti alla cerimonia anche moltissimi amici: da Elettra Lamborghini ad Aurora Ramazzotti. Ad accompagnare la serata anche la meravigliosa voce di Bianca Aztei.

Finalmente, hanno coronato il loro sogno. Al fianco di amici, parenti e dei loro splendidi bambini, che difficilmente dimenticheranno questo giorno magico.

