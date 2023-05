Con il cuore nel nome di Francesco su Rai 1 martedì 30 maggio 2023: ospiti e come aiutare

“Con il Cuore- Nel Nome di Francesco”, la serata di beneficenza per le mense francescane e le zone colpite dalla tragica alluvione che ha sconvolto l’Emilia Romagna, andrà in onda domani sera. La musica e la solidarietà s’incontrano nel suggestivo scenario di Assisi, sul sagrato della Basilica superiore di San Francesco, per una serata speciale dedicata a chi soffre e chi si trova in difficoltà. Si tratta di un evento di beneficenza promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che da oltre 20 anni sostiene le mense francescane in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle missioni francescane nel mondo e gli aiuti umanitari alle popolazioni colpite da conflitti e calamità naturali. Quest’anno, l’iniziativa sarà dedicata anche alle zone alluvionate in Emilia Romagna.

L’appuntamento è per martedì 30 maggio alle 21.25 in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la conduzione affidata al popolare presentatore Carlo Conti. Sul palco si alterneranno grandi ospiti del panorama musicale italiano e internazionale, come Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain e Amii Stewart. La serata sarà resa accessibile ai ciechi e ai sordi grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità, che offrirà l’audiodescrizione, i sottotitoli e la traduzione nella lingua dei segni italiana.

Come partecipare alla gara di beneficenza per l’evento ‘Con il cuore nel nome di Francesco’

Per partecipare alla gara basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515. Il numero sarà attivo fino al 15 luglio e consentirà di donare 2 euro con un sms da cellulare o 5 o 10 euro con una chiamata da rete fissa. I fondi raccolti saranno destinati alle opere di solidarietà dei frati in Italia e nel mondo. «E’ un mondo che grida aiuto a causa di ingiustizie, soprusi e inganni. Vogliamo essere, nel nostro piccolo, portatori di amore, sorrisi e pace nel cuore e nelle vite dei più deboli, degli ultimi, dei dimenticati. Non voltiamo le spalle alla povertà e alla sofferenza, è proprio accanto a noi e non possiamo far finta di niente» ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento. «Anche quest’anno con l’evento televisivo di solidarietà ‘Con il Cuore’ illumineremo le periferie del mondo troppo spesso nascoste e abbandonate nel buio e nell’indifferenza».

Le storie di chi vive grazie alle mense francescane

Durante la serata verranno raccontate le storie di chi vive grazie alle mense francescane presenti in Italia, che ogni giorno offrono un pasto caldo e un sorriso a migliaia di persone bisognose. Carolina Rey, inviata del programma, si collegherà da alcune delle mense francescane per mostrare l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dare sostegno e a far sentire meno soli i tanti ospiti delle mense.

Tra le mense visitate ci sarà quella di Roma presso il Convento dei Frati Cappuccini a Via Veneto, dove ogni giorno vengono serviti circa 500 pasti a persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà. Ci sarà anche quella di Napoli presso il Convento dei Frati Minori a Piazza del Gesù Nuovo. Infine, ci sarà quella di Bologna presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini a Via Andrea Costa, dove ogni giorno vengono offerti circa 200 pasti a persone in stato di bisogno, tra cui molti anziani e famiglie.

Un appuntamento da non perdere

“Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” è, quindi, un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono condividere un momento di musica e solidarietà, sostenendo le opere dei frati che seguono l’esempio di San Francesco, il santo che ha fatto della povertà la sua ricchezza e dell’amore il suo messaggio. La serata andrà in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1 con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo e in replica domenica 25 giugno alle ore 16.10 sempre su Rai1.