Concerto 1° Maggio 2023 a Roma, chi si esibisce: scaletta e ordine di uscita cantanti

Concertone del 1° Maggio a Roma, ormai ci siamo. Mancano pochissime ore e, anche se meteorologicamente il tempo non assiste, l’atmosfera è caldissima. Sono infatti migliaia le persone che, sin dalle prime ore della giornata, si sono recate in piazza San Giovanni in Laterano, per assicurarsi i posti migliori per assistere allo spettacolo, che vedrà artisti famosi esibirsi a partire dal primo pomeriggio fino a tarda sera.

Ancora una volta la conduzione è affidata alla bravissima Ambra Angiolini, che per quest’anno sarà affiancata dall’attore comico – e attuale spalla di Fiorello a “Viva Rai 2” – Fabrizio Biggio.

Concerto 1° Maggio, la scaletta

Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul grande palco di San Giovanni, tra musica e sociale. Ma ecco, secondo il sito ufficiale dell’evento, quale sarà l’ordine di uscita dei cantanti.

Aurora

Luciano Ligabue

Lazza

Coma_Cose

Geolier

Emma

Carl Brave

Tananai

Francesco Gabbani

Ariete

Mr. Rain

Piero Pelù con Alborosie

Matteo Paolillo (voce di Mare Fuori);

Johnson Righeira

Mara Sattei

Il Tre

Baustelle

Levante

Aiello

Rocco Hunt

bnkr44

Gaia

Alfa

Giuse The Lizia

Fulminacci

Mille

Neima Ezza

Rose Villain

Wayne

Ciliari

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

L’Orchestraccia

Epoque

Ginevra

Serendipity

Paolo Benvegnù

Etta

Maninni

Still Charles

Hermes

Leo Gassmann

Iside

Savana Funk

Camilla Magli

Wepro

Consigli per raggiungere il concerto

Per raggiungere piazza San Giovanni, dove si terrà il concerto, gli organizzatori consigliano di prendere la metropolitana linea A e di scendere alle fermate Manzoni o Re di Roma. L’uscita della metropolitana di Piazza San Giovanni verrà infatti chiusa e il traffico intorno all’area del concerto è completamente interdetto. Per garantire le condizioni di sicurezza verrà chiusa al traffico tutta L’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana).

A che ora chiuderà la metro a Roma il 1° maggio 2023

In occasione del concerto, le metro A, B, B1 e C saranno in servizio fino all’1,30 di notte. Inoltre, i lavori serali sulla Linea A saranno sospesi, mentre per bus e tram il servizio sarà quello normale, quello dei giorni festivi.