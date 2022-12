Concerto Coez al Rock in Roma nel 2023: data e biglietti

Coez sta per tornare in concerto e lo farà al festival rock più famoso d’Italia. Il Rock in Roma sta per tornare e quest’anno vedrà sul palco nuovamente l’artista indie Coez, reclamato a gran voce dal pubblico. L’artista, infatti, era già salito sul palco nel 2018 con grande successo.

Tutte le info sul concerto di Coez a Roma

I fan sono in delirio e ancora non ci credono: Coez riprenderà a fare i concerti dopo la lunga ed obbligata pausa a causa del Covid e farà un grande rientro in scena sul palco del Rock in Roma. Il Rock in Roma è uno dei festival italiani più acclamati, nasce nel 2009 e da anni ospita i più grandi artisti rock e non solo. Coez si esibirà al Parco di Capannelle il 9 luglio. Nel 2018 aveva venduto oltre 30000 biglietti, come andrà quest’anno?

Dove acquistare i biglietti

Il festival si svolgerà, come sempre, durante i mesi estivi: da giugno a settembre, così da riempire l’estate di Roma di concerti ed intrattenimento. I biglietti potranno essere acquistati su due diverse piattaforme: sul sito del Rock in Roma a partire dal 15 dicembre alle ore 14, oppure potranno essere acquistati in versione digitale o cartacea sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati dal 20 dicembre alle ore 11. Visto il grande successo dell’artista, è prevista una vendita molto alta di biglietti.

L’annuncio social dell’artista

L’artista è molto emozionato e ha già annunciato su Instagram l’apertura delle vendite dei biglietti di quello che sarà uno dei più grandi concerti dell’estate romana. Dopo due anni di pausa dalla musica live, Coez torna sul palco e tutti i suoi fan lo seguono, facendo spesso sold out. I fan non vedono l’ora di ascoltare dal vivo l’ultimo album unplugged uscito a gran richiesta “From The Rooftop 2” con cui la sua carriera musical continua con gran successo.