Concerto Michele Zarrillo a Ostia Antica mercoledì 26 luglio 2023: ospiti, la scaletta

Dopo il grande successo ottenuto dal cantautore romano al festival di Sanremo nella serata dei duetti, Michele Zarrillo si esibirà mercoledì 26 luglio presso il Teatro Romano di Ostia Antica. Si tratta del primo di una serie di esibizioni volute dall’artista a seguito delle tante richieste ricevute dagli affezionati storici. Ma anche da parte dei nuovi fan, che hanno avuto modo di conoscerlo durante Sanremo. “Sarà una grande emozione riabbracciare i fan che mi seguono da sempre, ma anche esibirmi per la giovane generazione che si è avvicinata a me da qualche tempo”, ha dichiarato il cantante. Così Zarrillo vuole unire i fan storici con le nuove generazioni.

Il concerto al Teatro Romano di Ostia Antica

Oltre due ore di concerto attendono i fan, al fine di scoprire e riscoprire un artista dalla carriera lunghissima e dal repertorio inviabile. Il percorso di Michele Zarrillo è ricco di successi, ormai veri e propri classici della musica d’autore italiana. Ci saranno ovviamente anche le canzoni degli ultimi dischi che, nonostante gli anni di carriera, hanno regalato nuove soddisfazioni all’artista. Un grande talento, da apprezzare live, per le sue naturali doti di musicista, autore e compositore. Un grande interprete, come ce ne sono pochi ormai. Con Zarrillo sul palco ci saranno solo musicisti di alto livello, riconosciuti in tutto il campo musicale italiano. Parliamo di Roberto Guarino, chitarre, Andrea Valentini, chitarre, Andrea Rongioletti, tastiere, Danilo Fiorucci al basso e Pino Vecchioni alla batteria. Zarrillo sarà ovviamente la voce, e si alternerà tra il pianoforte e le chitarre.

La carriera

Michele Zarrillo nasce a Roma nel 1957, e gli esordi risalgono al 1970 come chitarrista dei Semiramis. Negli anni successivi si forma come autore di pregio scrivendo anche brani per Renato Zero e Ornella Vanoni. Successivamente sarà esclusivamente lui a cantare le sue canzoni. Vince il festival di Castrocaro nel 1979, il festival di Sanremo nel 1987 con la sua ‘La notte dei pensieri’ per la categoria Nuove Proposte. Ha venduto una cosa come 24 milioni di dischi e delle sue 13 partecipazioni a Sanremo ben dieci brani sono diventati dei grandissimi successi.