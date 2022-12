Concerto Noemi a Roma: orario e scaletta canzoni di lunedì 19 dicembre 2022

Noemi in concerto a Roma. L’artista dopo il successo estivo di Live Outdoor 2022, è pronta a salire sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il suo nuovo tour live 2022. L’esibizione è prevista per il prossimo 19 dicembre. Nel suggestivo spazio del teatro, Noemi riarrangerà i suoi brani accompagnata da sei musicisti che creeranno un’atmosfera ancor più magica e suggestiva.

Noemi in concerto a Roma, tutte le date del tout autunnale

Veronica Scopelliti, in arte Noemi ha annunciato le date del tour autunnale targato 2022. L’evento si aprirà a Crema, facendo poi tappa in diverse città italiane tra cui anche Roma. A seguito della notizia, i fan sono già in fibrillazione. Vediamo adesso il calendario completo con le date e la scaletta dei pezzi interpretati dall’artista. Ecco le date, in costante aggiornamento del tour autunnale di Noemi:

2 dicembre 2022 Crema, Teatro San Domenico;

5 dicembre 2022 Napoli, Teatro Bellini;

7 dicembre 2022 Torino, Teatro Colosseo;

13 dicembre 2022 Bologna, Teatro Celebrazioni;

14 dicembre Firenze, Teatro Puccini;

19 dicembre Roma, Auditorium Parco della Musica.

Scaletta e biglietti

Delle parole che arrivano dritte al cuore e in grado di emozionare quelle che caratterizzano il sound musicale di Noemi. Ma quali sono i pezzi che la cantante interpreterà il prossimo 19 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma? Ecco alcuni dei suoi pezzi più conosciuti: Glicine, Metamorfosi, Ora, Per tutta la vita, L’amore si odia, Acciaio, Bagnati dal sole, Makumba, Briciole, Sono solo parole, Vuoto a perdere. Infine, i biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone e in tutte le rivendite autorizzate.