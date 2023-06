Concerto Tiziano Ferro a Roma sabato 24 e domenica 25 giugno 2023: scaletta canzoni e ospiti

Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più amati e seguiti dal pubblico, con una carriera di oltre vent’anni e numerosi successi all’attivo. Il cantautore di Latina è finalmente pronto a tornare sul palco per presentare il suo ultimo album “Il mondo è nostro” e ripercorrere i brani più significativi della sua discografia. Il tour TZN 2023 toccherà diverse città italiane, tra cui Roma, dove Tiziano Ferro si esibirà sabato 24 e domenica 25 giugno allo Stadio Olimpico. In questo articolo vi raccontiamo cosa aspettarvi dal concerto, quali sono le canzoni della scaletta e quali sono gli ospiti che accompagneranno l’artista sul palco.

Concerto Tiziano Ferro a Roma: la scaletta

Il concerto di Tiziano Ferro a Roma durerà circa due ore e mezza, durante le quali il cantante proporrà una selezione di 30 canzoni, tra le più famose e le più recenti. La scaletta potrebbe variare leggermente da una data all’altra, ma in generale seguirà quella della data zero a Lignano Sabbiadoro, che ha inaugurato il tour lo scorso 7 giugno. Tra i brani che non mancheranno ci sono “La differenza tra me e te”, “Il conforto”, “Il regalo più grande”, “Xdono”, “Ti scatterò una foto”, “Alla mia età”, “Sere nere”, “Accetto miracoli”, “Il mondo è nostro”, “Buona (cattiva) sorte”, “La vita splendida”, “Potremmo ritornare”, “Ed ero contentissimo”, “Per dirti ciao!”, “Ti voglio bene”, “Indietro”, “La fine” e molti altri.

Tutte le date del Tour

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo

Tiziano Ferro e il suo omaggio a Francesco Nuti

Il cantante durante il suo concerto del 21 giugno a Firenze, non ha perso l’occasione di ricordare Nuti, come già aveva fatto sempre nella stessa città nel 2010, con parole di affetto e di riconoscenza: “Devo ringraziarlo perché mi ha insegnato a ridere e a piangere con i suoi film. È assurdo che non ci sia stata una maratona in tv per lui”. Un omaggio sentito e apprezzato dal pubblico presente, che ha tributato a Tiziano Ferro una lunga ovazione.

Un concerto da non perdere

Il concerto di Tiziano Ferro a Roma sarà sicuramente un’occasione imperdibile per tutti i fan del cantante, che potranno assistere a uno spettacolo ricco di emozioni, musica e divertimento. Il tour TZN 2023 rappresenta il ritorno sulle scene di uno degli artisti più apprezzati e talentuosi del panorama musicale italiano, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce, le sue parole e la sua personalità. Se volete partecipare al concerto, potete acquistare i biglietti qui, ma affrettatevi perché sono quasi esauriti!