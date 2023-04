Corinne Clery, chi è il marito Giuseppe Ercole: età, carriera, Serena Grandi e come è morto

La celebre Corinne Clery è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei famosi 2023! Sta per partire per una nuova e incredibile avventura all’insegna della sfida per la sopravvivenza. Riuscirà a cavarsela anche in condizioni critiche su una piccola isola in Honduras in mezzo all’Oceano? Lo scopriremo presto, intanto vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata: ecco chi era il marito Giuseppe Ercole e com’è morto.

La vita privata di Corinne Clery: i due matrimoni falliti

Corinne Clery, di origini francesi, ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta. Il primo matrimonio è stato decisamente prematuro e lei era ancora minorenne. Questo è accaduto nel 1967, lei aveva soli 17 anni ed era molto ingenua. Spinta dai genitori, si è sposata con Hubert Wayaffe, un noto conduttore radiofonico francese. Dalla loro unione è nato Alexandre, l’unico figlio dell’attrice. Tra loro le cose sono degenerate subito. Lui era violento e non si prendeva cura del bambino. In alcuni recenti interviste ha raccontato: “Ero una ragazzina, avevo 17 anni. A 18 è nato mio figlio. Ho sofferto tanto, ho dovuto lasciarlo per la salute del mio bambino, non se ne occupava. Mio figlio è stato male, ho perso dieci chili, siamo stati in ospedale, poi a casa, ma il mio ex era indifferente. Allora di notte, con il mio fagottino, sono scappata”. Dopo poco ha conosciuto Luca Valerio, un noto matematico italiano. Lei lo ha seguito in Italia e dopo quando, appena ha compiuto 21 anni, si sono sposati. Tuttavia, neanche questa volta è andata bene. Nel 2004, però incontra l’uomo della sua vita: l’arredatore Beppe Ercole.

Chi era Giuseppe Ercole: carriera e Serena Grandi

Giuseppe Ercole è nato nel 1938 ed è morto all’età di 84 anni. Della sua vita non si è mai saputo molto perché non ha mai amato le luci della ribalta. Sappiamo che è stato un grandissimo designer e arredatore italiano che ha fatto la storia nel suo settore e tutt’oggi il suo marchio è molto rinomato. il suo nome è diventato noto perché è stato sposato con l’attrice Serena Grandi, con cui ha avuto il suo unico figlio Edoardo. Dopo il divorzio ha conosciuto e sposato Corinne Clery. Tra le donne si è accesa una dura diatriba che ha occupato le pagine di gossip per mesi. Tra Ercole e la modella Clery è stato amore a prima vista. “Mi ha fatto una corte serrata: 2 giorni. Siamo andati a cena e da quella sera abbiamo vissuto insieme. Il nostro era un amore maturo: io avevo 45 anni e lui 13 più di me” ha raccontato. Infatti, la loro unione è stata interrotta solo dalla morte morte dell’uomo nel 2010.

Com’è morto il marito di Corinne Clery

Giuseppe Ercole aveva un tumore ed è stato proprio quel cancro al cervello a portarlo via in soli tre mesi. Ha raccontato: “L’ho accudito fino alla fine, ho fatto tutto con amore. L’ho coccolato e protetto. Oggi posso parlare sorridendo, pensando a tutte le cose positive. Ho le sue ceneri a casa, e lo immagino che sta bene”. Poi ha aggiunto: “Io lo amo, lo amerò per tutta la vita ma non soffro più, sarei un’ipocrita a dire il contrario. C’è spazio per tante cose nella vita”. Infatti, Corinne è andata avanti: nel 2017 si è legata sentimentalmente ad Angelo Costabile, un attore e conduttore televisivo di 27 anni più giovane di lei. I due hanno partecipato insieme a Pechino Express e pare si siano lasciati nel 2019. Ad oggi, lo status sentimentale dell’attrice non è chiaro. Ecco uno scatto che lei ha condiviso sui social in sua memoria: