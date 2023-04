Corinne Clery è fidanzata? Età e vita privata del compagno attuale

La celebre Corinne Clery è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei famosi 2023! Sta per partire per una nuova e incredibile avventura all’insegna della sfida per la sopravvivenza. Riuscirà a cavarsela anche in condizioni critiche su una piccola isola in Honduras in mezzo all’Oceano? Lo scopriremo presto, intanto vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata. C’è moltissima curiosità sulle sue relazioni e i suoi amori: Corinne Clery è fidanzata? Ecco cosa abbiamo scoperto!

La vita privata e gli amori di Corinne Clery

Corinne Clery ha avuto una vita sentimentale molto difficile e turbolenta. Si è sposata la prima volta quando aveva solo 17 anni con Hubert Wayaffe, un noto conduttore radiofonico francese. Dalla loro unione è nato Alexandre, l’unico figlio dell’attrice. Tra loro due le cose sono degenerate subito e lei è stata costretta a scappare. Dopo poco ha conosciuto il matematico italiano Luca Valerio. Lei lo ha seguito in Italia e dopo quando, appena ha compiuto 21 anni, si sono sposati. Tuttavia, neanche questa volta è andata bene. Nel 2004, però incontra l’uomo della sua vita: l’arredatore Beppe Ercole, con cui rimane fino alla morte di lui nel 2010. Ancora lo ricorda come l’unico amore della sua vita con delle foto su Instagram:

L’ultimo amore

Nonostante il grande dolore per la morte di Beppe Ercole, Corinne è riuscita ad andare avanti nella sua vita e nel 2017 ha incontrato Angelo Costabile, un attore e conduttore televisivo. La relazione ha subito creato discussioni perché lui è 28 anni più giovane di lei. I due hanno partecipato insieme a Pechino Express e sembravano innamoratissimi. Sul uso profilo social ancora ci sono moltissime foto insieme, eppure, pare che il loro amore sia finito nel 2019. Lei ha dichiarato a “Il mattino”: “È stata una storia molto carina ma abbiamo 28 anni di differenza, io ho tanti difetti ma non sono cretina”. Ha poi aggiunto: “Non sopporto che l’amore e la passione si smorzino e che tutto si appiattisca. Lui si era un po’ troppo seduto e così a gennaio l’ho mollato”. Anche il giovane Costabile ha confermato: “Ormai eravamo come fratello e sorella“. Ecco un dolce scatto del loro periodo d’amore:

Corinne Clery è fidanzata?

Adesso tutti si chiedono se Corinne abbia trovato un nuovo amore oppure no. Ebbene, ha dichiarato più volte che nonostante l’età, si sente in piena forma come se fosse una ragazzina e non vede l’ora di innamorarsi di nuovo. A tal proposito ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti: “Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese… Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età”. Questa dichiarazione risale all’anno scorso: la loro storia d’amore sarà durata davvero o è già finita? Sul suo profilo Instagram non sono apparse nuove foto in “dolce” compagnia. Ad ogni modo, lei sta per salpare sull’Isola dei Famosi, quindi potrebbe uscire allo scoperto qualche nuovo gossip sulla sua vita amorosa.