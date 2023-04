Corrado Nuzzo, chi è il comico: età, carriera, moglie, vita privata, figli, foto e Instagram

Il comico Corrado Nuzzo sarà l’ospite speciale del serale di Amici assieme a Maria Di Biase, con cui forma il celebre duo comico da 15 anni. Intratterranno la serata portando un po’ di sorrisi e spensieratezza nel corso della gara, ma chi è lui? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e la sua carriera.

Chi è il comico Corrado Nuzzo: età e carriera

Corrado Nuzzo è nato a Tricase, in provincia di Lecce, il 25 marzo del 1971 sotto il segno dell’ariete e oggi ha 52 anni. Non si hanno molte informazioni sulla sua biografia e la sua infanzia. Probabilmente è stata un po’ turbolenta e poco felice. Tuttavia, lui si trasferisce a Bologna giovanissimo e inizia a lavorare in teatro al fianco di Natalino Balasso. Il suo talento per la recitazione è ben evidente e quasi da subito ottiene un buon successo. Nella sua vita ha una carriera come speaker radiofonico, attore, doppiatore, regista, sceneggiatore e comico. Tra i film che ha diretto ricordiamo: La civetta del 2016, Vengo anch’io del 2018 e Una gran voglia di vivere del 2023.

Vita privata: l’amore con Maria di Biase

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo si conoscono in un piccolo teatro bolognese alla fine degli anni ’90 grazie ad alcuni amici in comune. Dopo qualche anno formano il duo comico “Nuzzo Di Biase”, che spopola ben presto. La coppia collabora a lungo con la Giallappa’s band in show talk come: “Mai dire reality”, “Mai dire lunedì”, “Zelig” e “Quelli che il calcio”. Nel 2011 recitano in un film comico di Ficarra e Picone. Nuzzo lavora da moltissimi anni anche con Enrico Vaime a radio 2 nel programma “Black out”. Non solo, conduce anche “Numeri uno” con la sua dolce metà e Mauro Casciari. L’amore della coppia è molto longevo, dura da oltre vent’anni e condividono sia la vita privata sia il lavoro con il loro duo che ha appena compiuto 15 anni.

Foto e Instagram

Corrado Nuzzo non ha un profilo Instagram privato e personale, ma ne ha uno in coppia con la compagna di vita e di lavoro Maria Di Biase. In realtà è il profilo del duo comico, su cui condividono molti aspetti del loro lavoro e intrattengono i fan anche sui social. Vantano oltre 141 mila followers. Ecco uno scatto della coppia in compagnia del loro piccolo Oliver: