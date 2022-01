Costantino Teodori, chi è il figlio di Gigliola Cinquetti: età, lavoro, vita privata dell’architetto, altezza e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli affetti stabili anche Costantino Teodori, figlio di Luciano e Gigliola Cinquetti. Conosciamolo meglio!

Costantino Teodori, chi è il figlio di Gigliola Cinquetti: età, lavoro

Costantino Teodori è il figlio minore di Gigliola Cinquetti, è nato a Verona il 22 agosto del 1984. Si è laureato in Architettura a Mendrisio nel 2010 e ora lavora come architetto. Insieme al fratello Giovanni, nato nel 1980, ha partecipato alla seconda edizione di Pechino Express come ‘I Figli di’ e si sono classificati al quarto posto.

Costantino Teodori: Instagram

Questo l’account Instagram: @costantinoteodori.