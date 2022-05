Gigliola Cinquetti, chi è il marito Luciano Teodori: età, foto, biografia del giornalista, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Gigliola Cinquetti, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Che lavoro fa Luciano Teodori, il marito di Gigliola Cinquetti

Luciano Teodori. È lui il marito di Gigliola Cinquetti, la nota cantante che con il suo brano ‘Non ho l’età’ ha fatto la storia della musica italiana. Lui è nato il 5 settembre del 1950 a Tivoli, in provincia di Roma, e i due si sono sposati sul finire degli anni ’70. Luciano è un giornalista, un reporter, ma ha sempre preferito stare sì al fianco della moglie, ma lontano dai riflettori.

Come si sono conosciuti, figli

Gigliola e Luciano si sono sposati quando lei aveva 29 anni. La cerimonia è stata ‘segreta’, come hanno raccontato loro nel corso di un’intervista: ‘Non ho fatto il ricevimento, neanche le fotografie’. Dopo il matrimonio la Cinquetti ha messo in pausa la sua carriera, poi è ritornata nel mondo dello spettacolo come giornalista e conduttrice televisiva. Dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Costantino, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1984.

Chi è il loro figlio Costantino

Costantino Teodori è il figlio minore di Gigliola Cinquetti, è nato a Verona il 22 agosto del 1984. Si è laureato in Architettura a Mendrisio nel 2010 e ora lavora come architetto. Insieme al fratello Giovanni, nato nel 1980, ha partecipato alla seconda edizione di Pechino Express come ‘I Figli di’ e si sono classificati al quarto posto.