Costantino Vitagliano, chi è l’ex fidanzata Alessandra Pierelli: età, lavoro, la scelta a Uomini e Donne, foto e Instagram

Alessandra Pierelli, attrice è diventata un personaggio estremamente noto della televisione per la sua partecipazione a Uomini e Donne e la storia d’amore con Costantino Vitagliano. Andiamo a conoscerla più da vicino. Vediamo qual è la sua formazione professionale, la sua vita privata e cosa fa oggi l’attrice.

Chi è Alessandra Pierelli

È nata a Sezze il 28 settembre del 1979, ma è cresciuta a Sabaudia. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale proprio alla partecipazione al dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Dopo quell’esperienza che le ha fatto conoscere anche l’amore di Costantino Vitagliano, Alessandra si dedica alla recitazione e partecipa nel 2005 al film ‘Troppo Belli’ ed esordisce anche in teatro con ‘Camere da letto’. Tornerà poi sul grande schermo con ‘Il punto rosso’ e in tv con ‘Carabinieri’. Presenterà On the road insieme a Carolina Marconi, Sara Tommasi e Ludmilla Radchenko, per poi prendere parte a L’Isola dei famosi, dove resta però per soli tre giorni.

Il matrimonio con Fabrizio Baldassarri

Torna in teatro con ‘Scanzonatissimo’ e a seguire con Ma che ne sai se non hai fatto… il Varietà. Nel 2010 arriva, però per lei la decisione di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. È infatti sposata con Fabrizio Baldassari che è un giocatore di poker professionista. Dalla loro unione sono nati Daniel e Liam.

Le storie d’amore

Ma tra le storie d’amore vissute dalla Pierelli quella con Costantino Vitagliano resta quella più nota, visto che oltretutto è stata vissuta anche sotto i riflettori. Anche se Alessandra ha avuto una relazione anche con il calciatore Giancarlo Pantano e con Guglielmo Stendardo.

Instagram

L’attrice, conduttrice e showgirl è presente con un account su Instagram dove pubblica foto della sua quotidianità e anche della sua famiglia. Conta 260mila follower.