Eleonora Pedron: chi è, età, carriera, oggi, figli, chi è il compagno, ex marito, foto e Instagram

È tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi accoglierà in studio anche Eleonora Pedron, una nota modella, influencer e conduttrice televisiva. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di lei? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita!

Chi è Eleonora Pedron: età, carriera e libro

Eleonora Pedron è nata a Camposampiero, in provincia di Padova, il 13 luglio del 1982 e ad oggi ha 41 anni. L’infanzia non è stata per niente felice: in un’intervista a Verissimo ha raccontato di aver perso sua sorella quando aveva solo 9 anni a causa di un incidente stradale. Nello stesso tragico modo ha perso anche il padre. Tuttavia, grazie al supporto della madre è andata avanti e ha intrapreso la sua carriera. Dopo aver partecipato una prima volta nel 1999, è stata eletta Miss Italia nel 2002. Dal settembre del 2003 fino alla primavera del 2004 Eleonora è stata la “meteorina” del Meteo 4. Ha poi condotto nella stagione 2004-2005 Sipario del TG4 e nel 2008 ha affiancato Davide Mengacci come inviata nel programma culinario itinerante Fornelli in piazza. Eleonora ha esordito anche come attrice nel 2006: è una delle interpreti principali del film Vita Smeralda, diretto da Jerry Calà. Dal 2015 al 2019 Eleonora ha partecipato come ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio, in onda su Rai 2. Da poco ha pubblicato il suo primo libro “L’ho fatto per te”, pubblicato con Giunti editore.

Vita privata: compagno, ex marito e figli

Eleonora Pedron ha avuto una lunga storia d’amore con il pilota Max Biaggi e dalla loro unione sono nati due figli, Ines nel 2009 e Leon nel 2010. Dopo la fine della relazione, Eleonora ha avuto una storia con Daniele Conte, presto naufragata. Attualmente la bella showgirl, dopo un flirt con l’inviato de le Iene Nicolò De Devitiis,è legata sentimentalmente all’attore Fabio Troiano: i due si sono presentati insieme al Festival di Venezia. Ecco uno scatto in compagnia del suo grande amore

Foto e Instagram

Una curiosità su di lei è che ama i tatuaggi e ne ha diversi sul corpo. Eleonora ha un profilo ufficiale su Instagram: è molto seguita e condivide scatti della sua vita privata e del suo lavoro. Vanta una community affiatata di 449 mila followers e pubblica molte foto professionali provenienti dai suoi set fotografici: