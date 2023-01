Cricca dopo l’eliminazione rientra nella scuola di Amici: perché e cosa dice il regolamento

L’allievo Giovanni Cricca è stato ripescato dopo l’eliminazione, questo non era mai successo in tutta la storia del programma Amici. Che cosa è successo davvero? C’entrano i fatti avvenuti a Capodanno, ma ecco tutto quello che sappiamo sulla vicenda e cosa dice il regolamento della scuola più famosa di sempre.

Perché Cricca rientra nella scuola di Amici

Il cantante Cricca aveva perso la sfida di canto contro Jore durante la puntata dell’8 gennaio, ed era stato eliminato. A volere la sfida, in quel caso, era stato Rudy Zerbi, ma inaspettatamente il giovane cantante ha dovuto lasciare la scuola. Tra non poche lacrime.

Nei giorni scorsi, però, è stato richiamato in studio da Maria De Filippi. Cosa c’è dietro tutto questo? Durante la sfida di oggi pomeriggio, domenica 15 gennaio, gareggerà contro Valeria, una delle protagoniste della vicenda del “Capodanno-gate” e del caso della noce moscata. I provvedimenti di Amici, infatti, hanno voluto l’immediata eliminazione di Tommy, mentre tutti gli altri 5 allievi coinvolti sono stati messi a dura prova con una sfida immediata.

Cosa dice il regolamento della scuola

Come anticipato, questo è un caso inedito che non si era mai verificato prima e anche Maria De Filippi ha avuto difficoltà nel capire come procedere. Secondo il regolamento, ogni eliminazione della scuola è definitiva ed irrevocabile. Perché hanno fatto questa eccezione? Date queste eliminazioni improvvise, per far procedere il programma in modo regolare, era necessario reinserire un concorrente. Cricca è stato richiamato proprio per sfidare Valeria in quella che per lei è “L’ultima chance” di rimanere nella scuola di Amici, data la bravata commessa.

Anticipazioni sulla puntata di Amici

Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, oggi Maria De Filippi spiegherà nel dettaglio cosa è successo e verranno messi in atto i provvedimenti scelti. Tommy è stato eliminato direttamente in quanto “protagonista” del caso noce moscata, mentre gli altri dovranno svolgere l’ultima sfida. Pare che Valeria abbia perso contro Cricca e lui sia rientrato a pieno titolo nella scuola di Amici. Cosa succederà agli altri? Dovranno comunque abbondare gli studi? Non ci resta che seguire la puntata di oggi!