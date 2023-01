Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti 2023? I nomi

Uomini e Donne sta giungendo agli sgoccioli, almeno per il trono di Lavina e Federico Nicotera: entrambi i tronisti, proprio in questi giorni, sono rimasi ognuno con soli due corteggiatori tra cui scegliere, dopo aver fatto una lunghissima scrematura che va avanti da mesi ormai. Sono le puntate più concitate, perché da un momento all’altro potrebbe avvenire la scelta di entrambi, sebbene si tratti di una sfida molto combattuta in tutti e due i casi. Sia Lavinia sia Federico, insomma, sono alle loro battute finali e stanno vivendo, probabilmente, molte notti insonni prima della loro decisione finale.

Uomini e Donne: fibrillazione per i nuovi tronisti

A questo punto la domanda tra i fan più attivi inizia già a serpeggiare: chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne nel 2023? C’è già qualche nome? Si può fare qualche pronostico? Una cosa è certa, la trasmissione di Maria De Filippi prosegue senza sosta, e con sempre maggior successo, sempre alla stessa ora, 14.45 su Canale 5, e di certo non lascerà i suoi spettatori a bocca asciutta nei prossimi mesi. Quindi, questo significa che ci sarà spazio anche per l’arrivo in scena di nuovi tronisti, freschi di candidatura, pronti anche loro a mettersi in gioco per trovare l’amore nel dating show più famoso di sempre. Tra i tanti papabili, al momento, appare anche il nome di Francesco Griffo, che ha conquistato il pubblico della De Filippi come corteggiatore dell’attuale tronista Lavinia Mauro.

Chi sono i prossimi nuovi tronisti di Uomini e donne 2023

Con l’imminente uscita di scena degli attuali tronisti di Uomini e Donne, dovranno quindi entrare nuovi volti all’interno del programma, pronti a mettersi in gioco per la ricerca dell’anima gemella. Ci riusciranno? Solo le prossime puntate potranno dirlo. Intanto, però, c’è già qualche nome papabile per la prossima stagione del 2023: tra i nomi, c’è ad esempio quello di Andrea Della Cioppa, corteggiatore della passata edizione di Uomini e donne, oppure anche Monica Cudia, una bellissima ragazza siciliana, classe 1994, anche lei in passato tra le corteggiatrici del programma.