Cristina di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Alessio: età, lavoro, Instagram

Cristina di Uomini e Donne è la nuova dama presente in studio per conoscere il cavaliere Alessio. La donna è scesa da poco, ma pare che abbia già messo le cose in chiaro per il suo interesse nei suoi confronti. Sebbene abbia detto che Alessio non è proprio il suo tipo, ha dichiarato di essere molto interessata a lui, e quindi la conoscenza procede a gonfie vele. Almeno per il momento.

Cristina di Uomini e Donne scesa per Alessio

Cristina è una donna molto avvenente, giovane e, sopratutto, elegante. Dimostra molti meno anni di quelli che ha effettivamente, e all’inizio questa cosa ha spiazzato Alessio, il quale però poi ha superato tranquillamente la cosa. La prima cosa che Cristina ha voluto sottolineare è che da casa non ha avuto una buona impressione del cavaliere, non per il suo carattere, ma per il suo aspetto fisico: ”Non è il mio prototipo” – ha detto e demarcato anche in studio. Tuttavia, per i suoi modi di fare, ha deciso di provarci e uscire con lui. Ha fatto bene, a quanto pare, perché i due si sono trovati benissimo durante l’uscita e così hanno iniziato davvero con il piede giusto questa nuova ed avvincente conoscenza.

Cosa è successo in puntata oggi

Armando si è dovuto però mettere in mezzo, sottolineando alcune contraddizioni del comportamento di Alessio, il quale è rimasto calmo e ha lasciato sfumare la cosa. Poi, subito dopo, in studio è arrivata anche un’altra dama, di nome Valeria, 44 anni, che si è lanciata da casa per poter conoscere Alessio. Ma lui, molto preso dalla conoscenza con Cristina, ha deciso di non accettare e proseguire tranquillamente il suo percorso con la bella Cristina. Come andrà a finire? Per il momento le cose sembrano andare bene, ma siamo soltanto agli inizi, bisogna continuare a seguire le loro vicende.