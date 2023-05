Cristina Scuccia, chi è il fidanzato dell’ex suora? Sul Web: ‘È una donna, vive a Madrid’

Cristina Scuccia, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi, è fidanzata? La curiosità in merito alla situazione sentimentale dell’ex Suor Cristina è tantissima. Ieri sera, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi, è stato svelato un segreto riguardante Cristina Scuccia. Ilary Blasi ha preso da parte l’ex suora per chiederle un chiarimento in merito ad alcune rivelazioni che la ragazza avrebbe fatto durante una chiacchierata con la compagna di avventura Helena.

Cristina Scuccia “Mi manchi”. La rivelazione sulla presunta frequentazione