Da noi a ruota libera, anticipazioni 16 ottobre 2022: chi sono gli ospiti di oggi

Come ogni domenica che si rispetti, è tutto pronto per Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini e che oggi accoglierà in studio nuovi ospiti. Che si racconteranno a cuore aperto, senza freni. Proprio a ruota libera.

Fausto Leali a Da noi a ruota libera

Fausto Leali, una delle voci più intense del panorama musicale, oggi si racconterà nel salotto di Francesca Fialdini: dalla carriera alla sua vita privata. Lui che con le sue canzoni, come Ti lascerò o Mi manchi, ha fatto la storia della musica italiana. E non solo.

Chi sono gli altri ospiti

Da Francesca Fialdini, poi, arriverà anche Antonino, che sta conquistando tutti con le sue esibizioni a Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1. Parleranno a ruota libera anche Ale e Franz, che dal 26 ottobre saranno di nuovo in teatro con lo spettacolo ‘Recital’. A seguire Massimiliano Gallo, che presenterà la nuova fiction che lo vede protagonista dal 20 ottobre e dal titolo ‘Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso’. E infine ci sarà Lino Guanciale, uno dei protagonisti della serie tv Sopravvissuti.