Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni domenica 11 giugno 2023

Come ogni domenica che si rispetti, su Rai 1, subito dopo il ‘salotto’ televisivo di Mara Venier, l’appuntamento è uno. Ed è quello con ‘Da noi a ruota libera’, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Endemol Shine Italy. Quella di oggi, domenica 11 giugno, è l’ultima puntata della stagione e a condurla, come sempre, ci sarà Francesca Fialdini. Tra tanti ospiti, racconti inediti ed emozioni. Protagonisti restano volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche persone ‘sconosciute’, che hanno saputo girare dalla loro parte la ruota della fortuna.

Gli ospiti di Francesca Fialdini nell’ultima puntata di oggi

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale Rai, tra gli ospiti dell’ultima puntata ci sarà Serena Autieri, artista dai tanti talenti, dalla recitazione al canto, che torna alla conduzione televisiva dal 19 giugno su Rai 1 nella nuova edizione di “Unomattina estate”. Con lei, però, ci saranno protagonisti Tiberio Timperi e Gigi Marzullo. E ancora, in studio ci sarà Michele Zarrillo, il cantautore tornerà in scena con una serie di live, a partire dal 26 luglio, al Teatro Romano di Ostia Antica, per incontrare i suoi fan di sempre e quelli delle nuove generazioni che lo hanno conosciuto grazie al duetto con Will, sulle note della sua celebre “Cinque giorni”, durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Giorgia Cardinaletti e Vincenzo Schettini ospiti di ‘Da noi a ruota libera’

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, per concludere alla grande questa stagione che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, anche Giorgia Cardinaletti, la giornalista e conduttrice già di molti programmi, volto del Tg1 delle 20.00 e inviata. E Vincenzo Schettini, il professore che ha conquistato migliaia di followers sui social con le sue lezioni di fisica.

L’appuntamento, quindi, è per oggi pomeriggio a partire dalle 17.20 circa. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.