Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di oggi domenica 26 marzo 2023: anticipazioni puntata

Sempre ricco e variegato il palinsesto della domenica di Rai 1. Dopo Domenica In con Mara Venier, la zia nazionale che accoglie volti noti del mondo dello spettacolo a partire dalle 14, Francesca Fialdini abbraccerà il suo pubblico dalle 17.20 circa. E presenterà una nuova puntata di ‘Da noi a ruota libera’, un programma dove le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema, della musica si intrecciano con quelle di persone comuni, che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. E che si racconteranno a cuore aperto, senza freni. E senza maschere. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, domenica 26 marzo.

Tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini nella puntata di oggi ospiterà Beppe Fiorello, protagonista dal 29 marzo su Rai 1 de “I Cacciatori del Cielo”, il docu-film che celebra il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare in cui interpreta Francesco Baracca, “l’asso degli assi”. E nel corso dell’intervista, interverrà anche la Banda dell’Aeronautica Militare Italiana. Ma non finisce qui. Tra gli ospiti anche Gigliola Cinquetti, cantante e attrice che ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso artistico e della sua vita personale, senza tralasciare nulla. E ancora, ospiti Giusy Buscemi e Marco Rossetti, due tra i giovani volti più amati della fiction, protagonisti di “Un passo dal cielo”, che torna su Rai 1 dal 30 marzo prossimo. Ospite infine, Melissa Agliottone, la giovanissima vincitrice di “The Voice Kids”. Che ha sorpreso tutti con la sua voce e il suo talento innegabile.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Da noi a ruota libera, un programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, è per oggi a partire dalle 17.20 circa su Rai 1. Si potrà seguire in diretta streaming, e gratuitamente, anche sul portale Rai Play. Lì, come per ogni programma, film e fiction Rai, si potranno rivedere in differita e in replica anche tutte le altre puntate.