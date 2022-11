Da noi a ruota libera non va in onda domenica 20 novembre 2022: quando torna il programma di Francesca Fialdini

Dovranno fare a meno di Francesca Fialdini e del suo ‘Da noi a ruota libera‘ i telespettatori di Rai 1, quelli che la domenica si sintonizzavano a partire dalle 17.20. Per via dei Mondiali (ma non solo), la trasmissione salterà un po’ di puntate e il pubblico dovrà pazientare un po’ prima di vedere nel salotto, amato da sempre, ospiti pronti a raccontarsi a cuore libero. E senza freni, proprio a ruota libera.

Quando torna in onda Da noi a ruota libera

Un successo dopo l’altro per Francesca Fialdini, che ora è al timone anche di un altro programma dal titolo Fame d’amore. Per Da noi a ruota libera, però, bisogna pazientare un po’ e aspettare più di un mese: la puntata di domani, così come quella delle prossime settimane, non andrà in onda. E la Fialdini ritornerà nel suo salotto proprio il giorno di Natale, subito dopo i Mondiali, lo zecchino d’oro e l’Eurovision.

Dove vedere le repliche

Chi ha nostalgia, però, non deve preoccuparsi perché in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play sono disponibili tutte le puntate. In attesa di quella del 25 dicembre, quando la trasmissione riprenderà il via.