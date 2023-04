Dalla strada al palco, anticipazioni terza puntata: chi sono gli ospiti di martedì 11 aprile 2023

Torna domani sera, martedì 11 aprile, in prima serata, l’appuntamento con Dalla strada al palco, la trasmissione condotta da Nek. Uno show che riaccende i riflettori sugli artisti di strada che raccontano le loro storie al pubblico. Vicende fatte di divertimento e fallimenti nel variegato mondo dello spettacolo dei busker.

Gli artisti offrono un saggio delle loro qualità professionali

Un evento atteso nel quale si esibiscono cantanti e musicisti offrendo un saggio delle loro qualità professionali e del talento che li caratterizza. E tra i tanti artisti presenti ne verranno scelti i tre più belli e rappresentativi della serata scelti da una giuria comporta tra gli altri dai ‘passanti importanti, Nino Frassica e J-Ax, oltre che dai telespettatori a casa.

Tutti i gruppi selezionati nel corso delle varie puntate della trasmissione si esibiranno nella serata conclusiva per aggiudicarsi il titolo e anche il premio come miglior artista di strada d’Italia. L’ultima puntata è in programma il 2 maggio, in quell’occasione verrà incoronato il miglior busker italiano. Finalisti della scorsa settimana sono stati: la cantante lirica veneta Eleonora Lorenzato, il cantante siciliano Will, nome d’arte di Flavio Coloma, e il duo di cantanti siciliani composti da papà Stefano Maria e dal figlio di 11 anni Nicolò Cannizzaro.

A incuriosire il pubblico anche le storie di vita narrate dagli artisti

Sicuramente l’attenzione del pubblico è rivolta principalmente alle qualità artistiche dei professionisti che presentano le loro performance in tv, ma resta un grande interesse e grande trasporto per le storie di vita. Si tratta di vicende personali che arrivano dritte al cuore di chi le ascolta, sia che si trattino di affascinanti percorsi di formazione, sia che si tratti di commoventi cammini, così come se divertenti, lasciano il pubblico completamente rapito, stimolando curiosità e ammirazione.

Non resta che aspettare domani sera alle 21.20 quando nello studio di Dalla strada al palco verranno presentati gli ospiti della serata che non mancheranno di riservare grandi sorprese ai telespettatori.