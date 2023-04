Dalla strada al palco, chi sono gli ospiti di martedì 4 aprile 2023: anticipazioni seconda puntata

Torna domani sera, martedì 4 aprile, in prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento con Dalla Strada al Palco, lo spettacolo condotto da Nek che porta sul piccolo schermo artisti di strada. Saranno questi ultimi a portare in tv i loro spettacoli e i ‘passanti importanti, Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta, sceglieranno con il pubblico le tre esibizioni più pregevoli che si aggiudicheranno il diritto di presenziare nella puntata finale.

I busker porteranno in tv le loro esibizioni e le loro storie di vita

Attese le performance dei busker che si cimenteranno in vari spettacoli: musica, canto, danza, giocoleria, ma non solo esibizioni anche racconti di storie di vita, un background di rappresentanti del mondo dello spettacolo che ripercorreranno la loro formazione professionale e, quindi, la loro crescita emotiva. Esperienze che hanno contribuito a stimolare il talento e che non mancheranno di provocare profonde emozioni tra il pubblico.

Ogni puntata decreta tre dei quindici finalisti

Un format innovativo che vedrà quindici finalisti. E già nella prima puntata si sono aggiudicati il diritto di prendere parte alla puntata finale che si terrà il 2 maggio: il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, il violinista Isaac Minert e la cantante Martina Zaghi. Ancora non sono stati resi noti i nomi degli artisti di strada che verranno presentati domani dal conduttore, Nek. C’è grande attesa e anche curiosità non solo per lo show, ma anche per gli ospiti della serata che conquisteranno il diritto a presentarsi nella finalissima di maggio.

Come nasce il programma

Il programma, Dalla strada al Palco, nasce da un’idea di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Una trasmissione Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e di Francesco Sturlese.