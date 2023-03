Dalla strada al palco su Rai 2 con Nek: quando inizia e chi sono gli ospiti

Ci siamo, manca poco al nuovo appuntamento con: “Dalla strada al palco”, il talent che dà spazio al variegato mondo degli artisti di strada e condotto da Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. Terminato “Belve”, programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, ecco che dal prossimo 28 marzo la prima serata di Rai 2 si arricchisce di un altro, imperdibile appuntamento. Dopo il buon riscontro registrato dalla prima edizione ecco che, il format nel quale gli artisti di strada si esibiscono raccontando anche quello che è il loro mondo, è pronto a ripartire. Al timone, come detto, ci sarà Nek che nel corso delle puntata sarà accompagnato da diversi ospiti. Ma cosa vedremo nella prima puntata del talent e quali gli ospiti che si avvicenderanno sul palco? Ecco qualche piccola anticipazione.

Quando inizia e le puntate di Dalla strada al palco

La trasmissione musicale condotta da Nek prenderà il posto di Belve andando dunque a coprire la prima serata di Rai 2. La data da segnare in agenda è quella del prossimo 28 marzo. Complessivamente le puntate sono sei e nei panni di quelli conosciuti come “passanti importanti” sono attesi: Andrea Delogu e Carlo Conti che è anche l’ideatore della trasmissione. Conti e Delogu affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti alla gara. Coloro che risulteranno essere i migliori tre artisti della serata andranno dritti dritti in finale, nella speranza di aggiudicarsi il premio di miglior artisti di strada d’Italia. In merito, ricordiamo che la prima edizione del programma ha visto trionfare iol chitarrista Emanuel Victor.

I talenti

Ma chi sono i talenti che vedremo nella prima puntata del programma? Nel corso della prima puntata vedremo esibirsi gli acrobati della Compagnia dei Folli, il pianista Davide Stramaglia, i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, ancora il violista Isaac Minert, il vocalist Joe Bless, la cantante Martina Zaghi, il duo Riccardo & Celine, la cantante lirica Naimana con il ventriloquo Daniele, il sand artist Mauro Masi, gli Street Sharks e la band no Funny Stuff.