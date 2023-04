Dalla strada al palco, chi sono gli ospiti di martedì 18 aprile 2023: anticipazioni puntata

Dalla Strada al Palco è un programma, in onda su Rai 1 in prima serata, che sta riscuotendo grande successo di pubblico. Domani, martedì 18 aprile, sarà il quarto appuntamento con la trasmissione condotta da Nek che vedrà sedere al posto dei ‘passanti importanti’: il noto cantante Francesco Renga e l’attore comico Maurizio Ferrini, più noto come la signora Coriandoli. A questi ultimi due spetterà il non facile compito di esprimere le proprie preferenze tra gli artisti in gara. Un voto che andrà a sommarsi a quelli del pubblico in studio. Tre delle esibizioni più votate saranno tra le 15 che si contenderanno il titolo come Miglior Artista di Strada d’Italia nella serata conclusiva, che si terrà il 2 maggio prossimo.

La scorsa settimana i due passanti importanti con il pubblico hanno scelto…

La scorsa settimana il pubblico e i due ‘passanti importanti’, J-Ax e Nino Frassica, hanno scelto: la band siciliana degli Acoustic Vibes Project; la cantante calabrese Ashes, nome d’arte di Serena Ventre; e l’Uomo Youtube, l’attore comico-poetico lombardo, all’anagrafe Giacomo Occhi.

Lo spettacolo per i telespettatori è entusiasmante. Un show nel quale i busker si cimentano nelle loro abilità che siano di canto, ballo, disegno, travolgendo il pubblico. Ciascuno oltre alle sue performace, porterà anche la sua storia personale. Vicende commoventi, a volte sofferte, altre divertenti, dinamiche, allegre che non mancheranno di fornire altri elementi sull’artista.

Da chi è prodotto il programma

Prodotto da Rai, Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al Palco” è un’idea originale di Carlo Conti. Ma è stato scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Prodotto dalla Rai, Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e, per Stand by me, di Francesco Sturlese.