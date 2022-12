Daniele Dal Moro, chi è la sorella Michela: età, lavoro, foto e Instagram

Grande Fratello Vip. Ci siamo, manca poco alla nuova puntata della casa più spiata d’Italia e anche questa sera le sorprese e i colpi di scena non mancheranno. Tra nuovi ingressi, sorprese e nodi che verranno al pettine ci sarà da divertirsi. Questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Daniele Del Moro sarà protagonista di un’emozionate e commovente visita. Cosa succederà, chi lo verrà a trovare?

Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 12 dicembre 2022? Nuovi concorrenti e anticipazioni

Il legame tra Daniele Dal Moro e la sorella Michela

Daniele e Michela sono uniti da un legame speciale. La ragazza è più piccola di Daniele ma i due sono davvero molto legati. Basti pensare che proprio lei era andata a fargli una sorpresa nella Casa quando nel 2019 il ragazzo ha partecipato all’edizione del Grande Fratello a quei tempi condotta da Barbara D’Urso. Michela è per Daniele una vera e propria spalla, un supporto e nei momenti difficili c’è sempre stata per lui, aiutandolo a superare le difficoltà.

Daniele non ha avuto un’infanzia facile: ha sofferto molto per le assenze del padre tanto da dichiarare, in diverse circostanze, di voler donare ai figli che avrà una famiglia più serena. L’ex tronista ha passato l’adolescenza frequentando persone sbagliate e anche avvicinandosi alle droghe. Un percorso sicuramente non semplice, il suo, nel quale la sorella Michela ha senz’altro giocato una parte importante nell’aiutarlo a rialzarsi e a risalire la china. Vedere la sorella stare male per la sua condizione lo ha infatti spronato a riprendere in mano la sua vita.

Studi e passioni

Ma cosa sappiamo della giovane Michela Dal Moro? La ragazza è iscritta alla facoltà di Arte e Architettura presso il Politecnico di Milano ed è appassionata di animali, viaggi ed ovviamente di arte. Queste sua passioni traspaiono anche dal profilo Instagram che è molto curato e creativo.

Instagram della sorella di Daniele Dal Moro

A proposito di social, Michela è molto attiva su Instagram, il suo profilo Instagram è infatti seguito dal oltre 4mila follower!