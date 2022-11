Daniele Dal Moro scompare dalla casa del GF VIP: ha il Covid?

E’ “giallo” al Grande Fratello Vip dove un concorrente, Daniele Dal Moro nello specifico, sembrerebbe essere svanito letteralmente nel nulla. Ma cosa è successo considerando che mancano poche ore alla diretta di stasera? E soprattutto: perché ancora da parte della produzione non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale?

Daniele Dal Moro ha il Covid? Cosa sappiamo

Diverse le discussioni e i commenti apparsi in rete, anche e soprattutto sotto ai canali social del Gf Vip. C’è da dire che poco fa, nel consueto appuntamento pomeridiano prima della puntata, Alfonso Signorini, nel fornire qualche anticipazione su cosa vedremo stasera in tv, non ha accennato al concorrente. “Vergognatevi manca un concorrente da più ore e non dite nulla su di lui”, scrive a questo proposito un utente.

Ma cosa è successo? Di Daniele sappiamo che nelle scorse ore ha accusato un malessere fisico e per questo sarebbe stato richiamato dalla produzione. Poi però non si è saputo più nulla. Tra le ipotesi (da verificare chiaramente) c’è quella che il concorrente possa essere risultato positivo al Covid. Oppure che, a causa del malessere, sia tenuto sotto osservazione: da questo punto di vista si parla ad esempio di un possibile calo di zuccheri. Ma di notizie certe al momento non ce ne sono. Non ci resta dunque che attendere i prossimi minuti per saperne di più.

Stasera in onda il GF Vip

Il reality, a proposito di Covid, riprende proprio dopo lo stop forzato causato da alcuni contagi registrati dentro alla casa. I primi a risultare positivi, lo ricordiamo, erano stati Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Patrizia Rossetti. Poi erano stati seguiti a ruota da Wilma Goich e Alberto De Pisis. E adesso anche Daniele? In attesa di saperne di più (qui tutte le anticipazioni della puntata di stasera) vi ricordiamo che il Grande Fratelli Vip vi aspetta stasera in diretta su Canale 5.