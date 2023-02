Daniele Mencarelli: chi è, età, carriera, libri, poesie, chi è la moglie, Fame d’aria

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre alla band I Giganti, e all’attore Giorgio Marchese, che è in teatro con un suo adattamento del “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, ci sarà anche il poeta e scrittore Daniele Mencarelli. Che si racconterà a cuore aperto e presenterà il suo ultimo romanzo “Fame d’aria”.

Dagli esordi al debutto di Daniele Mencarelli

Daniele Mencarelli è nato a Roma, ma vive ad Ariccia, il 26 aprile del 1974 ed è un noto poeta e scrittore. Sappiamo che ha esordito in poesia nel 1997 sulla rivista ‘clanDestino’, poi nel 2001 è uscita la sua prima raccolta, I Giorni condivisi. E sempre nel 2001 ha pubblicato Bambino Gesù, Ospedale Pediatrico, Tipografie Vaticane, nel quale ha affrontato i temi della malattia infantile, che ha avuto modo di toccare con mano durante l’esperienza lavorativa proprio in quel nosocomio.

I suoi libri di successo

Lo scrittore nel 2013, con Edizioni della Meridiana, ha pubblicato La croce è una via, poesie sulla passione di Cristo, con il testo rappresentato da Radio Vaticana per il venerdì santo di quell’anno. Dopo aver pubblicato 6 raccolte di liriche e un racconto sul Natale, nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo La casa degli sguardi, accolto da ottime critiche. E con questo ha vinto la prima edizione del Premio Severino Cesari, la XV edizione del Premio Volponi e il Premio John Fante opera prima. È stato presente, poi, in varie antologie poetiche e riviste letterarie, per anni si è occupato per molti anni di Fiction per Rai 1.

Tutto chiede salvezza e Fame d’aria

Nel 2020 Daniele Mencarelli ha pubblicato per Mondadori Tutto chiede salvezza, finalista al Premio Strega e con cui ha vinto il Premio Strega Giovani. Libro che è poi diventato una serie tv su Netflix. Nel 2021, invece, ha pubblicato per Mondadori il romanzo Sempre tornare, per il quale ha ricevuto il Premio Flaiano per la narrativa e ora è di nuovo nelle librerie con Fame d’aria, che ha come tema l’amore genitoriale. Tra tragedia e rinascita.

Chi è la moglie Piera, figli

Ma veniamo alla vita privata. Daniele Mencarelli è sposato con Piera, che ha conosciuto nel 2006. E da quell’amore solido e complice sono nati due figli Nicolò e Viola.