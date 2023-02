Daniele Mencarelli, chi è la moglie Piera: età, lavoro, figli

Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto pomeridiano targato Rai di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Tra i tanti ospiti in studio ci sarà anche il poeta e scrittore Daniele Mencarelli. Ma se della sua vita privata conosciamo molti aspetti che dire invece della sua sfera privata? E cosa sappiamo sulla sua compagna Piera? Cerchiamo di scoprirlo con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla moglie di Daniele Mencarelli Piera

Lo scrittore è nato a Roma il 26 aprile del 1974. Oggi pertanto ha 48 anni. Il suo ingresso nel panorama letterario italiano risale al 2001 con la pubblicazione della raccolta “I giorni condivisi“. Diversi i libri pubblicati – e dunque non soltanto poesie – negli anni successivi come La Casa degli sguardi e “Tutto chiede salvezza“, con quest’ultimo diventato anche una serie Netflix oltre che ad avergli fatto vincere il Premio Strega nel 2020. Nei sui testi Daniele Mencarelli si interroga sulla realtà e sull’esistenza. Che dire della sua vita privata? Il poeta è il terzogenito della famiglia, la sorella è del 1968, il fratello del ’70, che vive in una zona della Capitale, quella di Ponte Mammolo, non certo semplice prima di trasferirsi ai Castelli, ad Ariccia. La sua vita è stata tutt’altro che semplice e l’ha portato ad affrontare diverse prove che ne hanno sicuramente forgiato, ma anche marchiato, il carattere. Nel 2006, guardando alla sua vita privata, incontra Piera, che poi sposerà. La coppia ha due figli, Nicolò, affetto da un disturbo dello sviluppo, e Viola. Per quanto riguarda la sua compagna al momento non si dispongono molte informazioni. Non sappiamo pertanto che lavoro faccia o quale sia la sua età: la loro storia però procede a gonfie vele.

