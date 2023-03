Dante Ferretti, chi è lo scenografo Premio Oscar: età, carriera, opere, libri, film, moglie e figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Clementino reduce dal successo di The Voice Senior, e l’attrice Lunetta Savino, anche il premio Oscar per le scenografie Dante Ferretti. Che si racconterà a cuore aperto, senza freni: dalla carriera all’amore, ripercorrendo tutti i suoi successi.

Dagli esordi al debutto dello scenografo Dante Ferretti

Dante Ferretti è nato a Macerata il 26 febbraio del 1949 ed è un noto scenografo e costumista, celebre a livello internazionale e vincitore di tre premi Oscar, oltre che di tanti altri riconoscimenti. Sappiamo che ha frequentato l’istituto d’arte, poi si è avvicinato al mondo del cinema e della scenografia. Finiti gli studi, si è trasferito a Roma, si è diplomato all’Accademia delle Belle Arti e ha lavorato come assistente scenografo al fianco di Aldo Tomassini Barbarossa. Come assistente di Luigi Scaccianoce, ha partecipato alla lavorazione di alcuni film di Pasolini, come Il vangelo secondo Matteo, Uccellacci e uccellini, Edipo re e sempre con lui ha firmato Medea, il suo primo lavoro di scenografo. Ferretti, ha lavorato con tanti registi italiani come Marco Bellocchio, Elio Petri, Sergio Citti, Marco Ferreri, Luigi Comencini, Ettore Scola, Franco Zeffirelli. E ha avuto un importante legame e sodalizio con Fellini.

Gli Oscar e i successi internazionali

Lo scenografo ha debuttato anche all’estero e ha creato le atmosfere bellissime de Il nome della rosa. E con il film Le avventure del barone di Munchausen ha ottenuto la prima candidatura all‘Oscar. Nel 1990, invece, ha firmato le scenografie dell’Amleto di Zeffirelli e ha ottenuto la seconda candidatura, entrambe con la moglie Francesca Lo Schiavo, arredatrice di set e sua collaboratrice. Nel 1993 con L’età dell’innocenza ha ottenuto la terza candidatura e ha iniziato a collaborare con Scorsese. Ma non solo. Lui ha firmato anche le scenografie di produzioni americane come Intervista col vampiro, Ritorno a cold mountain e ha collaborato on Tim Burton nel film Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, per il quale nel 2008 ha vinto di nuovo l’Oscar. Nel 2012 ha ottenuto il terzo premio Oscar della carriera con le scenografie di Hugo Cabret.

La sua autobiografia

Nel 2022, inoltre, è uscita la sua prima autobiografia dal titolo ‘Immaginare prima. Le mie due nascite, il Cinema, gli Oscar. Si tratta di un volume diviso in due parti: nel primo si racconta in prima persona, nel secondo la voce passa allo scrittore e sceneggiatore David Miliozzi.

Film dove ha lavorato come scenografo

Ecco alcuni dei film in cui ha lavorato come scenografo:

Chi è la moglie Francesca Lo Schiavo

Ma veniamo alla vita privata. Ferretti, figlio di un piccolo mobiliere di Macerata, da oltre trent’anni è sposato con Francesca Lo Schiavo, scenografia, arredatrice di set e sua collaboratrice sul lavoro. Da loro grande amore sono nati dei figli. E la loro è una famiglia unita, complice, solida.

Instagram di Dante Ferretti

