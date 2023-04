Dario di Uomini e Donne: chi è, lavoro, età, Aurora

Uomini e Donne non si smentisce mai, e anche oggi è andata in onda un’altra entusiasmante puntata. Al centro dello studio, nella puntata di oggi, c’è anche Aurora, la dama tanto criticata, soprattutto da Armando Incarnato. La donna si sta frequentando ultimamente con un altro napoletano, pieno di fascino e molto interessato alla sua persona: si chiama Dario, scopriamo qualcosa su di lui!

Dario di Uomini e Donne, ecco chi è il corteggiatore di Aurora

Dario è un nuovo cavaliere presente nello studio di Uomini e Donne che oggi è stato protagonista al centro dello studio insieme ad Aurora, perché i due si stanno conoscendo. Dario è alto, robusto, capello brizzolato ed è munito della classica ironia napoletana che tanto piace alle donne, certo, se ben dosata e non esagerata. Dario, infatti, è un vero gentleman, ha detto di essere interessata ad Aurora nonostante le grandi critiche.

Cosa è successo in studio

Gianni, intanto, non ha perso tempo per far notare il carattere della dama. Ma Dario ha detto: ”Mi interessa sapere come si relaziona con me, e poi dopo anche con gli altri”. Insomma, dopo qualche battuta tra i due, in studio è piombato nuovamente il caos, perché Aurora ha fatto di tutto per ricondurre nuovamente il discorso al suo scontro con Armando Incarnato. Dario è rimasto in studio senza parlare troppo, perché alla fine Armando è ritornato nuovamente ad attaccare Aurora e viceversa. Quindi, per il momento possiamo dire che le cose tra i due sembrano funzionare, anche se però dovremo aspettare altri risvolti per capire come andrà la loro storia.