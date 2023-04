Sabino di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, l’uscita dal programma con Silvia

Sabino di Uomini e Donne sta corteggiando Silvia, la tanto amata dama del parterre femminile. E oggi ha chiesto a Silvia di uscire fuori dal programma. Una grande emozione in studio, perché Sabino ha voluto finalmente rivelare i suoi sentimenti e dichiararsi per la sua amata dama. E Silvia, dal canto suo, non ha esitato a manifestare la sua risposta affermativa alla sua proposta. Ecco cosa è successo in studio oggi, giovedì 27 aprile 2023.

Sabino di Uomini e Donne chiede a Silvia di uscire dal programma

Insomma, grandi emozioni in studio a Uomini e Donne, lo show dating che da anni emoziona ed intrattiene il pubblico di Mediaset su Canale 5, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.45. Dopo un po’ di confusione e qualche critica, ecco che finalmente la loro storia è giunta al capolinea, in senso positivo. Silvia non è stata sempre apprezzata in studio, spesso si è sentita attaccata, criticata, e spesso è stata nel mirino sopratutto di Gianni Sperti, che non ha mai creduto in lei. Ma oggi, anche lui ha dovuto ricredersi, come del resto ha affermato proprio in puntata. Silvia e Sabino sembrano aver trovato l’amore, e così sono usciti insieme. Sabino è stato il primo a dichiararsi, a chiederle di uscire dallo studio, con un regalo importante: le rose rosse.

La risposta di Silvia in studio

Dal canto suo, invece, anche Silvia ha voluto stupire il suo Sabino, con dei biglietti per Bari, per poter trascorre insieme qualche giorno all’insegna dell’amore. Dopo la dichiarazione, tutto lo studio si è emozionato, e i due, dopo un appassionato ballo romantico, si sono dati la mano e hanno voluto ringraziare tutti, per poi abbandonare lo studio. Ecco uno dei casi in cui l’amore trionfa e il programma con Maria De Filippi è riuscito ad unire due persone sotto il segno di Cupido.