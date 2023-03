Dario Vergassola a Pechino Express 2023: chi è, età, carriera, figli, Instagram, Gli ipocondriaci con Caterina Vergassola

È tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express 2023, l’amato programma avventuroso che porta in viaggio per l’Asia tre coppie di concorrenti. Dovranno raggiungere alcune tappe attraversando l’India e la Cambogia, per poi raggiungere una tappa finale dal valore di 10mila euro, ma chi vincerà quest’anno? In gara c’è anche Dario Vergassola in compagnia della figlia Caterina, ma conosciamolo meglio!

Dagli esordi al debutto di Dario Vergassola

Dario Vergassola è un noto comico e cabarettista italiano che oggi ha 67 anni. Nasce a La Spezia il 3 maggio 1957. Per gran parte della sua vita, prima di diventare un comico, è stato un operaio dell’Arsenale della sua città. Dopo le prime apparizioni in pubblico viene chiamato in tutta Italia per le sue esibizioni, ma è costretto a rifiutare molti inviti perché la sua situazione familiare non è facile. Sua madre è malata e senza soldi, mentre lui ha già due figli e sua moglie non lavora. Decide quindi di mantenere entrambi i lavori, ma gli spettacoli di cabaret si tengono sempre vicino la sua terra, per la quale ha un forte attaccamento. Il successo, però, arriva lo stesso e in età matura lascia il lavoro come manovale. Viene assunto da Mediaset e diventa prima l’inviato del tg vacanze su Canale 5 e ha partecipato a tantissimi programmi tv: Zelig, Mai dire Gol, Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio e molti altri. Fa alcune apparizioni anche nei film, fra cui: Anni 90, Grazie di tutto, L’erba proibita, Il mattino ha l’oro in bocca e altri. Ha avuto molto successo anche con i due libri che ha pubblicato: “Storie vere di un mondo immaginario” e “Cinque racconti delle cinque terre”.

Con Caterina Vergassola a Pechino Express 2023

Dario Vegassola parteciperà a Pechino Express 2023 in compagnia di sua figlia Caterina. I due parteciperanno come la coppia degli “Ipocondriaci“. Caterina Vergassola non ha mai avuto esperienze nel mondo della televisione, ma ha dichiarato di essere pronta e molto carica per questa nuova avventura. Lei ha 34 anni e assieme al padre percorrerà l’Asia per ottenere una cifra in denaro da donare in beneficienza. L’unico loro aiuto saranno alcuni indizi di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, i due conduttori. Riusciranno a raggiungere la tappa finale e a tornare a casa?

Chi è la moglie, Instagram

Dario Vergassola è molto geloso della sua privacy e non ha mai voluto rivelare il nome di sua moglie, che tutt’oggi rimane segreto. Sappiamo che sono sposati da moltissimi anni e hanno due figli: Caterina e Filippo. Scherzando, o forse no, ha sempre detto che sua moglie è una persona molto seria, che incute molto timore ancora oggi sia a lui che ai figli. Dario ha un profilo Instagram con oltre 30mila followers su cui condivide molto foto scattate da lui, dato che la fotografia è una delle sue grandi passioni. In uno degli ultimi post ha pubblicato una foto con l’intero cast di Pechino Express.