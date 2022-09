Daytime Amici 2022, anticipazioni puntata 21 settembre 2022: cosa vedremo oggi, le news

La nuova classe di Amici si è formata: i ragazzi, tra ballerini e cantanti, sono stati scelti dai maestri, si sono conquistati il banco e la maglia e ora dovranno solo lavorare sodo per mesi. Tra prove, sfide, esibizioni in studio, continui confronti con l’obiettivo che resta uno: dimostrare di avere tutte le carte in regola per stare lì e, magari, vincere. La prima puntata della domenica è andata e ieri è stato trasmesso anche il primo daytime, posticipato di un giorno per dare spazio ai funerali della Regina Elisabetta. Ma cosa vedremo oggi?

Cosa vedremo oggi ad Amici nel daytime

Nel daytime di ieri abbiamo visto gli ultimi due ballerini entrare nella scuola: Ludovica, scelta dal coreografo e maestro Emanuel Lo, e Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che ha partecipato alla scorsa edizione e che per un problema di salute aveva dovuto lasciare la scuola. Con la promessa che sarebbe potuto ritornare. E la promessa è stata mantenuta. I ragazzi, quindi, sono entrati tutti in casetta, tra gioia, incredulità e felicità. E oggi li vedremo per la prima volta al lavoro, nelle varie sale con i loro maestri.

Quando e a che ora andrà in onda la seconda puntata

La seconda puntata di Amici molto probabilmente verrà registrata oggi, ma poi sarà trasmessa come sempre su Canale 5 di domenica, a partire dalle 14. Ogni giorno, invece, dal lunedì al venerdì, i telespettatori potranno seguire i vari daytime dalle 16.10 circa, subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne.