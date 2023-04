Daytime Amici oggi 25 aprile 2023 va in onda? Anticipazioni

Nonostante la giornata di festa in occasione delle celebrazione del 25 aprile, oggi – diversamente da atri programmi – la striscia pomeridiana di Amici, la scuola più amata e seguita d’Italia, andrà in onda. Per il ponte della Liberazione i palinsesti televisivi hanno subito alcune modifiche. Non fanno eccezione i programmi di Canale 5, alcuni dei quali hanno subito variazioni o non sono andati in onda. Ne è un esempio un altro amato programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne che oggi non andrà in onda, tornado regolarmente sul piccolo scherma a partire da domani. Ma cosa vedremo oggi nel daytime di Amici?

Daytime Amici oggi 24 aprile 2023 va in onda? Anticipazioni puntata

Le anticipazioni del daytime di Amici

I fan della scuola più amata d’Italia possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, nonostante la Festa del 25 aprile l’appuntamento con la striscia pomeridiana del talent va in onda regolarmente su Canale 5 a partire dalle 16.10. Giunti alla fase del serale, le sfide tra gli allievi diventano, giorno dopo giorno, sempre più agguerrite ed avvincenti, regalando tante emozioni e colpi di scena al pubblico da casa che ne segue le vicissitudini con affetto e costanza. Oggi nel daytime di Amici, dopo i saluti di Ramon Agnelli, eliminato sabato dopo il ballottaggio con Cricca, i ragazzi avranno modo di ascoltare i pareri e le pagelle dei giornalisti. Giungeranno poi altre lettere e guanti di sfida. Inoltre, ci sarà uno scontro diretto tra Mattia Zenzola e la sua ex fidanzata, Maddalena Svevi. Il maestro Raimondo Todaro proporrà una comparata al fine di mostrare la maggiore versatilità e sensualità del giovane ballerino pugliese. Chi avrà la meglio tra di loro?

Quando torna in onda Uomini e Donne

Diversamente da Amici, oggi Uomini e Donne non andrà in onda. Infatti, in occasione del ponte del 25 aprile il noto programma di Maria De Filippi si è preso qualche giorno di pausa. Niente dame, corteggiatori e tronisti questo pomeriggio su Canale 5, dove sarà invece possibile guardare un romantico film targato Rosamunde Pilcher. Tuttavia, gli amanti del dating show potranno tornare a gustare le vicissitudini dei tronisti a partire da domani, mercoledì 26 aprile.